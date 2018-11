Salem Gaci pressenti à la barre technique

Par DDK | Il ya 10 minutes | 9 lecture(s)

Comme on l'a souligné dans l'une de nos précédentes éditions, la direction de l’USBD avait fait appel à Abdenour Hamici pour succéder à Karim Kaced à la barre technique du club, mais finalement le coach Hamici qui a dirigé pour quelques séances de l'USBD, n'a pas signé pour avoir sa licence. L'équipe s'est retrouvé alors sans coach lors des derniers matchs et c'est le manager général Dahmane Azem qui assure l'intérim, en lui permettant d’arracher de haute lutte cette place de leader et de s’assurer la qualification au dernier tour régional de dame coupe, face à la JS Azazga. Par ailleurs on a appris que les dirigeants à leur tête Hocine Ammam et Dahmane Azem songent à engager l'ex-coach adjoint d'Ait Djoudi à la JSK et non moins préparateur physique Salem Gaci, pour prendre la barre technique. Aux dernières nouvelles, on attend le retour de Hocine Ammam de France pour négocier et finaliser avec Gaci. Tout devrait se faire au courant de la semaine, et probablement avant le match contre la JS Hai Djabel ce week-end, dans le cadre de la 10e journée de la Division nationale amateur groupe centre.

M. B.