«Oui je reconnais, j’ai décidé seul !»

Par DDK | Il ya 9 minutes | 28 lecture(s)

Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a refusé de répondre aux propos incendiaires prononcés à son encontre par le président de la JSK, Cherif Mellal, suite à l’affaire du report du match USMA - JSK.

Lors d’une conférence de presse animée hier à Alger, le patron de la LFP, entouré de certains membres de son bureau et ayant reconnu avoir commis des erreurs dans la gestion des affaires de la Ligue, a révélé qu’il était derrière le report du match USMA - JSK. «C’est moi qui ai décidé de reporter le match USMA - JSK du 5 au 6 novembre, avec l’intention d’aider la JSK, sans consulter, je le reconnais, les membres de mon bureau. Au final, l’affaire a pris une tournure extra-sportive, d’où la décision de reporter à nouveau ce match du 6 au 9 novembre. J’ai fait prévaloir la sagesse pour éviter d’éventuels dérapages et débordements si le match s’était joué mardi», affirme le président de la LFP, qui n’a pas voulu répondre aux attaques du président de la JSK, dont il a refusé de citer le nom tout au long de sa conférence. «La JSK est un club qui n’est plus à présenter, à sa tête il y a un nouveau président qui veut s’imposer d’entrée. Je ne vais pas lui répondre. Si j’étais président de club, je ne serais pas être tendre avec lui, mais aujourd’hui, en ma qualité de premier responsable de la LFP, je ne vais pas me départir de mon devoir de réserve», s’est contenté de dire Medouar qui a affirmé que la commission de discipline de la LFP est la seule habilitée à juger les déclarations du président de la JSK. «Le président de la JSK est convoqué pour la séance de la commission de discipline de la LFP demain (aujourd’hui ndlr), pour s’expliquer sur des déclarations qui n’étaient pas en lien avec le football… Si la commission juge que ces propos nuisent à la LFP, elle est souveraine et seule habilitée à prendre les sanctions nécessaire à son encontre, ou à le blanchir», a indiqué Medouar. «Les insultes et les mots blessants et déplacés sont le point noir de cette affaire du report du match USMA – JSK… Nous sommes des frères et le football n'est pas fait pour nuire aux gens et les blesser», ajoute Medouar.

«Je n’ai jamais pensé à démissionner»

Tout en assumant sa gestion de la LFP, notamment la programmation des rencontres, Medouar a refusé catégoriquement de quitter son poste comme cela lui a été suggéré par plusieurs responsables de clubs, à leur tête le président de la JSK, Cherif Mellal, suite à l’affaire du report du match USMA - JSK. «J’assume toutes mes responsabilités dans la gestion de cette Ligue. Nous sommes nouveaux dans la gestion de la LFP. On ne peut pas régler tous les problèmes et changer les choses en peu de temps. Nous nous sommes retrouvés à gérer plusieurs aspects liés au sport, mais également les imprévus. Le championnat a démarré dans les meilleures conditions. Je n’ai jamais pensé à démissionner. J’ai été élu démocratiquement et les membres de l’AG m’ont donné leur confiance. Je ne suis pas venu pour ensuite me retirer à cause d’un report. On ne peut pas faire face à tous les problèmes en un cout laps de temps. Nous sommes novices dans la gestion de la LFP, laissez- nous travailler», a-t-il encore dit. Lors de son point de presse, l’ancien président de l’ASO Chlef est revenu sur la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, le montrant en compagnie du DG de l’USMA, Serrar, avant le report du match face à la JSK : «J’ai rencontré Serrar dans une cafétéria chic à Sidi Yahia, sur les hauteurs d’Alger. J’estime que comme toute autre personne, j’ai le droit de rencontrer qui je veux, où je veux, du moment que cela ne se chevauche pas avec mes activités en tant que responsable de la LFP», s’est défendu le premier responsable de la LFP.

A. C.