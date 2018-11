Les Crabes en chute libre

Par DDK | Il ya 10 minutes | 12 lecture(s)

Le MOB a enregistré sa troisième lourde défaite de suite, avant-hier au stade du 20 août 55, devant le CRB sur le score de 4 buts à 1 après celle face à l’USMA (5 - 1) et au PAC (3 - 1). Les camarades de Bouledieb étaient l’ombre d’eux-mêmes tout au long de la partie qui a vu le CRB inscrire deux buts par mi-temps. Ils ont créé certaines occasions par l’intermédiaire de Touré, Dehar et Amokrane mais sans pour autant les concrétiser et il fallait attendre le temps additionnel de la partie pour voir le ballon se loger au fond des filets de Meziane, le gardien du CRB, suite à une tête d’Amokrane et un centre de Soltane. Les Béjaouis étaient méconnaissables tout au long de la partie en commettant des erreurs de débutants en défense et avec beaucoup de déchets dans les trois compartiments, chose qui a fait l’affaire des Belouizdadis qui ont accentué leur pression sur le camp mobiste. Perdre avec un score lourd devant la lanterne rouge signifie que l’effectif actuel du MOB n’a pas sa place en Ligue 1 et les dirigeants doivent réagir rapidement avant qu’il ne soit trop tard. Les supporters se demandent comment le club en est arrivé à cette situation alors que l’effectif de la saison écoulée, même s’il n’était pas riche, produisait du beau football et rassurait sur le terrain. Après cette défaite et les résultats de la journée, le MOB se rapproche de la zone des reléguable et n’est plus qu’à trois petits points du premier club reléguable qui est le DRBT. Certains observateurs qui suivent les affaires du club pensent que la meilleure solution actuellement est de libérer certains joueurs qui n’ont pas donné satisfaction avant même le mercato, une manière d’économiser un peu d’argent tout en donnant la chance aux jeunes du cru en attendant le renforcement lors du mercato hivernal. La catégorie réserve a été elle aussi corrigée avant-hier au 20 août en concédant une sévère défaite (6 - 1) devant les jeunes du CRB et avec un score pareil, le duo Adrar - Dehouche doit rectifier le tir et corriger les lacunes avant qu’il ne soit trop tard. Signalons que la reprise des entraînements est prévue pour cet après-midi (17h) au stade de l’unité maghrébine.

Z. H.