Salhi incertain face au NAHD

Ayant ressenti des douleurs au genou, le portier numéro 1 de la JSK, Abdelkader Salhi, n’est pas sûr de jouer demain face au NAHD, pour la 13ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le joueur ne s’est pas entraîné hier et s’est contenté de soins avec le staff médical. Celui-ci fera de son mieux pour que le joueur soit prêt vu son grand poids dans l’échiquier kabyle. Interrogé à ce sujet, le premier responsable du staff médical kabyle, Dr Ahmed Djadjoua, nous a affirmé que la décision finale de la participation ou non de Salhi allait être prise ce matin. «Salhi souffre de douleurs au genou et il suit les soins. On décidera s’il jouera mardi ou pas, demain (NDLR aujourd’hui)», nous a-t-il déclaré, hier. La blessure de Salhi tombe mal, car l’équipe disputera un important match demain face au Sang et Or. Même si Dumas garde espoir d’aligner Salhi, il préparera le gardien numéro 2, Oussama Benbot.

Lyes Benyoucef opérationnel

Après avoir raté le classico face à l’USMA, vendredi dernier à Bologhine, le milieu de terrain kabyle, Lyes Benyoucef, a réintégré le groupe et s’entraine le plus normalement du monde avec ses coéquipiers. Le joueur a retrouvé tous ses moyens et travaille avec un grand sérieux pour préparer le match du NAHD prévu pour demain après-midi.

