Benaldjia, première recrue hivernale

Le milieu de terrain offensif, Mehdi Benaldjia, s’est engagé en faveur du MC Alger. L’ex-joueur de la JS Kabylie a paraphé hier un contrat de deux ans. Courtisé en Algérie par le MC Alger et l’USM Alger, où il a déjà évolué entre 2009 et 2014, Benaldjia a jeté son dévolu sur les Vert et Rouge. Libéré en octobre dernier par la JS Kabylie, avec qui il était sous contrat jusqu'à janvier 2019, le joueur de 27 ans avait en tête de monnayer son talent dans les pays du Golfe. Cependant le transfert de l'ex-international espoir, sous d’autres cieux, est tombé à l’eau.