Vers le dénouement de la crise

Par DDK | Il ya 54 minutes | 65 lecture(s)

Après un bras de fer de plusieurs mois entre les 20 présidents de CSA frondeurs et la Ligue de football de Bouira, l’heure est au dénouement.

À rappeler que ces derniers avaient refusé de rejoindre la LWFB malgré la prolongation du délai de dépôt des dossiers d’engagement, sur instruction de la FAF, et la satisfaction de leurs revendications, notamment celle relative au départ du SG de la Ligue. Présidé par Nordine Bakiri, le bureau de la Ligue n’avait d’autre choix que de lancer le championnat de wilaya division Honneur, les 2 et 3 novembre derniers, avec les 15 équipes affiliées. Contre toute attente, et au moment où la Ligue affichait le programme de la deuxième journée sur son site, les présidents frondeurs sont revenus à la charge, non pas pour bloquer la Ligue, mais pour déposer leurs dossiers d’engagement. «Les présidents de CSA, dira Khedis Kamel, un de leurs représentants, avaient été contactés par le secrétariat de la FAF qui les a exhortés à se rapprocher du bureau de la Ligue pour y déposer leurs dossiers d’engagement pour la saison en cours». Mardi et mercredi derniers, le bureau de la Ligue a été, donc, «envahi» par les présidents et autres membres de clubs venus retirer les formulaires d’engagement et entamer la procédure de dépôt des dossiers. D’autre part, les présidents des clubs ayant déjà entamé la compétition craignent que la Ligue n’annule le championnat pour le redémarrer : «Pas question de tout refaire», dira M. Messaoudi, un des représentants des clubs affiliés à la Ligue, nous avons dépensé beaucoup d’argent dans la préparation et les déplacements et disputé deux journées. C’est bien que les clubs frondeurs reviennent à de meilleurs sentiments, dans l’intérêt du football et les jeunes footballeurs, mais la Ligue doit trouver des solutions, en créant, par exemple, un nouveau groupe avec les clubs nouvellement engagés». Notons que dix-neuf nouveaux dossiers d’engagement ont été déposés jusque-là au niveau du bureau de la Ligue. Les clubs concernés ont devant eux deux semaines pour tout finaliser. Si tout semble s’apaiser au niveau de la LFWB, le problème des frais d’engagement se pose toujours. La wilaya acceptera-t-elle de payer pour les clubs retardataires. Réponse dans les prochains jours.

M’hena A.