«L’intérêt du football doit primer»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 53 lecture(s)

Approché, le président de la Ligue de Bouira, Bakri Nordine, est revenu sur la question de l’engagement des clubs retardataires : «Nous avons reçu un écrit émanant de la FAF, nous sollicitant d’accepter les dossiers des clubs récalcitrants et d’essayer de trouver une solution au niveau local, dans le respect des modalités pratiques. Il est vrai que vingt clubs boudant le championnat de wilaya, c’est beaucoup, sachant bien que ce sont les clubs qui font la Ligue et non le contraire. A ce jour, je ne comprends pas les raisons de cet acharnement gratuit qui ne travaille pas dans l’intérêt du sport roi dans notre wilaya. Nous n’avons en aucun cas fermé les portes de la Ligue. Nous avons toujours agi dans la transparence et le respect de la loi et règlement en vigueur. Plusieurs présidents des CSA frondeurs rencontrés, par la suite, ont attesté avoir rejoint le groupe de protestataires pour défendre les intérêts de leurs clubs respectifs, notamment en matière d’octroi de subvenions, avant de rentrer dans d’autres considérations. Nous allons étudier les dossiers un par un. Une fois l’opération terminée, on fera en sorte de faire un écrit au P/APW pour le solliciter le paiement des frais d’engagement des clubs restants. On passera par la suite au tirage au sort et au lancement du championnat avec un ou deux groupes».

M. A.