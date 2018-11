Le CRB Souk El Tenine et la JSB Amizour en tête

Par DDK | Il ya 54 minutes | 62 lecture(s)

Changement de décor dans le haut du tableau de la division honneur Béjaïa à l’issue de cette 5e journée, où la JSB Amizour a été rejointe par le CRB Souk El Tenine. En effet, les littoraux de Souk El Tenine, plus ambitieux que jamais, restent comme le plus grand bénéficiaire de ce round après leur quatrième victoire de suite et cette fois-ci, c’est le club du quartier le plus populaire de Béjaïa, l’AS Taassast, qui en a payé les frais. Les poulains de Mokhtar Djouder qui ont souffert pour l’emporter, remontent à la première marche du podium et ce à la faveur du nul de l’ex-leader, la JSBA, enregistré vendredi à domicile face à la coriace formation de Gouraya (1 - 1). Comme quoi les hommes de Bouchoucha affirment qu’ils sont loin encore d’abdiquer. Ainsi, la course au titre reste ouverte. De son côté, l’ARB Barbacha n’a pu mieux faire que le partage des points face à son homologue de Feraoun, alors que la formation des pompiers n’a pas raté la réception de la JS Ighil Ouazzoug de Djahid Moumene pour arracher la victoire et le rejoindre à la sixième place. L’autre équipe de Béjaïa, le NCB de Yazid Azzi, a concédé le point du match nul face au nouveau promu l’O M’Cisna, tandis que le CRB Aït R’Zine s’est contenté d’un match nul face au SRB Tazmalt. Notons, enfin, le réveil des Diables rouges du SS Sidi Aich qui ont réussi à glaner leur premier point de la saison, en allant accrocher les requins du CRB Aokas dans leur fief.

Samy. H

Les résultats

JSB Amizour 1 - Gouraya Béjaïa 1

CRBS Tenine 2 - AS Taassast 1

CRB Aokas 2 - SS Sidi Aich 2

CRBA R’zine 1 - SRB Tazmalt 1

NC Béjaïa 0 - O M’Cisna 0

ARB Barbacha 2 - O Feraoun 2

ASP Civile 2 - JSI Ouazzoug 1