La JS Melbou maintient le cap

Des buts, il y en a eu durant cette journée marquée par trois cartons qui risquent même de marquer les esprits chez le vaincu ainsi que la pole position au classement général qui demeure la propriété des gars de la JS Melbou. En effet invaincu depuis le début de la compétition, le leader, la JSMelbou continue de balayer tout sur son passage tel un rouleau compresseur et confirme son ascension et ses prétentions pour le sacre final. Samedi dernier les gars de la station balnéaire ont frappé fort, dans le derby historique du sahel qui les a opposés face au voisin de la JS Tameridjet, considéré pourtant comme l’une des grosses pointures de ce groupe, par le score de 4 buts à 0. Suivent à trois points de retard les gars de la JS Djermouna qui a réussi le score le plus lourd de ce round, après un cinglant cinq à un devant la formation de l’ES Tizi WAL. Alors que la belle opération de la journée a été à l’actif de l’Olympique de Tazmalt qui s’est imposé sur le score de 2 à 1, en dehors de ses bases face à l’IR Bou Hamza. L’US Sidi-Ayad a, de son côté, concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe de la JS Bejaia sur le score d’un but partout (1- 1). L’autre bonne opération de la journée est l’œuvre du WRB Ouzellaguen qui gagne enfin son premier match en allant battre le CSA Tizi Tifra à El Kseur (3-0), infligeant de ce fait à son adversaire sa première défaite. Ces trois buts ont permis aux hommes de Abdeslam Ibrahim de quitter la place de lanterne rouge. Enfin le FC Tamalt a été accroché chez lui par le RC Ighil Ali par un but partout.

S. H.

Les résultats

JS Melbou 4 - JS Tameridjet 0

JS Djermouna 5 - ES Tizi Wal 1

IRB Bouhamza 1 - OS Tazmalt 2

US Sidi-Ayad 1 - JS Bejaia 1

FE Tazmalt 1 - RC Ighil Ali 1

Tizi Tifra 0 - WRB Ouzelaguen 3