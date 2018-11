La JS Tala Tgana affiche ses ambitions

Par DDK | Il ya 54 minutes | 60 lecture(s)

L'équipe de la JS Tala Tgana terrasse tout sur son passage et enchaîne les victoires les unes après les autres dans le championnat pré-honneur de Tizi-Ouzou. Cela s'est vérifié après quatre journées disputées. Les coéquipiers de Fettouchi, évoluant dans le groupe A, ont débuté le championnat de wilaya avec une victoire à Tigzirt face au CS Iflissen, sur le score de deux buts à un, avec des réalisations signées Nadjib Belkacemi et Massil Aït Ramdane, avant de frapper fort at home en s'imposant sur le score de 4 à 1 devant la formation de l'US Mizrana. Les buteurs étaient les Mahmoud Hannachi, Koussil Iguer et Nadjib Belkacemi (doublé). Lors de la troisième journée, la JS Tala Tgana a confirmé son statut de leader en battant à l'extérieur l'US Djemaâ Saharidj 3 à 0, avec des buts marqués par Koussil Iguer, Moujakou et toujours Nadjib Belkacemi. Lors de la précédente journée, les partenaires de Hannachi avaient réalisé un quatrième succès de suite, en s'imposant lors du derby face à l'US Timizart sur le résultat de deux buts à un, avec une réalisation du chasseur de buts Belkacemi. La JSTT a, donc, fait le plein avec 12 points sur les 12 possibles, en attendant la confirmation ce week-end au stade de Larbaâ N'Ath Yirathen face à l'Olympique local, dans le cadre de la 5e journée de la division Pré-honneur. Les supporters de la JS Tala Tgana rêvent d'ores et déjà de l'accession en division Honneur après les ratages des deux précédents exercices.

Massi Boufatis