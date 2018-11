Les Crabes droit dans le mur

Par DDK | Il ya 54 minutes | 66 lecture(s)

Après le naufrage de samedi dernier au 20 août face au CRB (4 - 1) et la succession de mauvais résultats, les joueurs du MOB se dirigent droit vers une crise aiguë qui peut emporter tout le travail réalisé la saison écoulée, couronnée par une accession en Ligue 1 avec le titre de champion.

«Nous avons réalisé l’une de nos plus médiocres prestations contre le CRB qui n’était pas un foudre de guerre. C’est nous qui avons facilité la tâche aux Belouizdadis en commettant des erreurs de débutants, mais je dois aussi assurer que cette défaite est collective. Il nous reste deux matchs à domicile et on doit glaner le maximum de points pour sortir de cette crise qui commence à prendre place avec le temps. Certes, ça ne sera pas facile, mais avec la volonté et l’abnégation de tout un chacun ainsi que le soutien du public, on pourra réaliser de meilleures performances», nous a confié l’attaquant du MOB, Amir Soltane, au lendemain de la déroute subie par son équipe face au CRB. Une lourde défaite qui n’a pas été sans conséquences dans la maison vert et noir. En effet, la rue béjaouie et les fiefs du MOB grondent ces dernières heures et ne veulent plus rester à l’écart des évènements que vit le club des martyrs. Les amoureux du club n’arrivent plus à comprendre cette situation qui se détériore d’un match à un autre, alors que lors de la période d’Alain Michel, ils affirment que l’équipe a récolté plus de points et n’a jamais perdu avec des scores lourds. C’est vrai que le coach Madoui a trouvé un effectif tout juste moyen et il doit travailler avec, mais jusqu’à preuve du contraire, on n’a pas encore vu sa touche. La direction, à sa tête Amar Boudiab, doit réagir rapidement et prendre les décisions nécessaires avant qu’il ne soit trop tard, surtout que les Crabes ne sont qu’à trois points du premier relégable, à savoir le DRBT. La colère des supporters suite aux mauvais résultats et la médiocre prestation des joueurs peut toucher aussi certains responsables, notamment ceux concernés par les recrutements lors de l’intersaison. Les amoureux du club se demandent comment peut-on libérer un international espoir gratuitement, en l’occurrence Aggar, pour recruter des joueurs méconnus des divisions inférieures avec des salaires faramineux et qui dépassent largement les 100 millions de centimes. Le président du conseil d’administration doit convoquer une réunion d’urgence avec le staff technique et tous les actionnaires pour trouver une solution conjoncturelle à cette situation en attendant le mercato hivernal, où le MOB n’aura que trois joueurs à recruter.

Z. H.