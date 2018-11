Le maintien comme seul objectif

Par DDK | Il ya 53 minutes | 78 lecture(s)

L’US Oued Amizour, ce club qui a rétrogradé en inter-régions après cinq ans passés en division nationale amateur, voit ses ambitions revues à la baisse. En effet, engagée en coupe d’Algérie, cette équipe quitte prématurément l’épreuve populaire après un seul match joué. C’était samedi passé devant le pensionnaire du groupe Centre de la DNA, l’ES Ben Aknoun en l’occurrence, Un club qui n’est pas deuxième de son groupe pour rien, en championnat derrière l’US Beni Douala, avec seulement un point de retard sur le leader. L’USOA a tenu tête durant le match en enregistrant un nul, avant de s’écrouler dans la série des tirs aux buts, où les camarades de Harhouz Azzedine ont quitté la coupe avec 01 tir de réussi contre 04 pour leur adversaire. Ce qui fait que les rouge et noir qui malgré leur statut de 3è club au niveau de la wilaya de Bejaia, n’en demeure pas moins un club vulnérable, comme en témoignent les résultats techniques négatifs enregistrés par le club depuis l’entame de la saison. Des résultats qui un lien direct avec les moyens financiers qui font défaut au club, la situation demeure malgré les appels de détresse des dirigeants en direction des autorités locales. Même si tout le monde à Amizour souhaite une accession ou un retour en DNA, mais en l’état actuel des choses, le club va de mal en pis. Une peu enviable 15è place occupée pour le moment, après huit journées disputées, et seulement 06 petits points engrangés sur les 24 possibles. Une maigre récolte par rapport à l’objectif du club, qui sur les huit rencontres jouées jusqu’à présent, n’a gagné qu’une seule, et c’était contre le Hydra AC à Amizour. Un adversaire qui n’a pas fait mieux que les unionistes, puisque les algérois sont pour le moment lanterne rouge avec seulement trois points au compteur. C’est dire que cette avant-dernière place qui échoit au club pour le moment, n’arrange point ses affaires. D’aucuns estiment que lorsque les résultats ne suivent pas, c’est tout le groupe qui a failli, pas un joueur seulement. Mais le plus grave est que la situation n’enchante pas d’où l’objectif du club qui est revu automatiquement à la baisse, bien qu’il reste encore 22 rencontres à jouer. Il faut dire que même si la direction du club a récupéré le coach Bouziane Rahmani, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a pas réussi à créer le déclic tant attendu. L’équipe va de mal en pis, en sus du fait que les joueurs, qui demandent chacun son dû, ne se présentent pas au stade, comme c’est le cas des deux premières séances de la semaine qui a précédé la rencontre de coupe. A Amizour, nombreux sont les supporters qui ne croient plus au bout du tunnel, d’autant plus que la motivation financière est absente.

R. M.