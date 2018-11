Le match du rachat

Par DDK | Il ya 52 minutes | 98 lecture(s)

La JSK recevra, aujourd’hui, le NAHD à 17h45 au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou pour le compte de la mise à jour de la 14ème journée de Ligue 1 Mobilis.

Ayant concédé leur première défaite face à l’USMA, vendredi dernier au stade de Bologhine, après une série de onze matchs sans défaite, les Canaris veulent se racheter face aux Sang et Or, cet après-midi, sur leur terrain et devant leurs supporters. Deuxième au classement général avec 23 points derrière le leader usmite qui compte six points d’avance, la JSK n’a désormais plus le droit à l’erreur si elle ne veut pas se faire distancer par l’USMA ou rejoindre et même dépasser par ses poursuivants. Et les prétendants au podium sont de plus en plus nombreux, à l’image de la JSS, l’ESS et le MCA, à l’affut du moindre faux pas de la JSK. C’est dire tout l’enjeu du match d’aujourd’hui, à une journée du baisser de rideau de la phase aller. «La défaite face à l’USMA n’a pas entamé le moral du groupe. Le match de mardi sera difficile face à une équipe coriace, mais on jouera avec la ferme intention de gagner», a déclaré le coach adjoint, Mourad Karouf. Côté effectif, la JSK sera privée des services de l’attaquant Fiston qui a rejoint la sélection de son pays, le Burundi, qui dispute les éliminatoires de la CAN 2019. Même le gardien de but Abdelkader Salhi est incertain et la décision finale de sa participation devait être prise dans la soirée hier, comme nous l’a affirmé le coach adjoint. Cependant, le match de cet après-midi verra le retour de l’attaquant nigérian Uche, qui a purgé sa suspension face à l’USMA, et celui du milieu de terrain Benyoucef rétabli de sa blessure à la hanche. Le coach Dumas compte utiliser toutes ses cartes lors de cette confrontation. Son seul objectif est de renouer avec les victoires et préparer dans de très bonnes conditions l’autre match en retard prévu pour le 19 novembre prochain à Tizi Ouzou contre le CSC. En prévision du rendez-vous de ce soir, les Kabyles devaient effectuer leur dernière séance d’entrainement, hier après-midi, au stade du 1er novembre. Dumas a opéré les derniers réglages avant cette importante confrontation. La mise au vert et programmée à l’hôtel Ittourar où l’équipe a l’habitude de faire ses regroupements lorsqu’elle joue at home. Le staff technique kabyle a tout fait pour assurer une bonne concentration à ses poulains.

M. L.