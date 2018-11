«On visera la victoire»

Par DDK | Il ya 53 minutes | 73 lecture(s)

Lors du point de presse qu’il a animé hier matin à la salle des conférences du stade du 1er novembre, le coach adjoint de la JSK, Mourad Karouf, a parlé de plusieurs points concernant son équipe. D’emblée, il a parlé du match face au NAHD. Tout en soulignant que la préparation se déroule dans de bonnes conditions, le coach kabyle a affirmé que son équipe vise les trois points de la rencontre : «Malgré la défaite face à l’USMA, le moral des joueurs est au beau fixe. On a préparé nos joueurs et pour la victoire et pour la défaite aussi, face à l’USMA. Juste après le classico, on a attaqué la préparation du match face au NAHD. C’est un match très difficile face à une équipe coriace. On prend en considération les absences et les blessés de notre adversaire mais on gardera notre concentration et on jouera avec la ferme intention de glaner le gain du match», a déclaré Karouf, qui, Karouf a salué la réaction des supporters de la JSK malgré la défaite face à l’USMA : «Les supporters de la JSK sont des connaisseurs du football depuis longtemps. D’ailleurs, ils ont applaudi les joueurs malgré le faux pas. Cela est motivant pour la suite du parcours», a ajouté Karouf.

«Je souhaite que notre attaque soit au rendez-vous»

La JSK n’a pas marqué le moindre but lors des deux derniers matchs face au MCO joué à Oran et l’USMA au stade de Bologhine. «Malgré qu’on n’a pas marqué, je ne suis pas inquiet. On travaille beaucoup pour améliorer notre performance et j’espère que l’attaque en particulier et l’équipe en général soient à la hauteur lors du match face au NAHD», dira Karouf. Interrogé sur le cas du gardien Salhi toujours en soins, Karouf a affirmé que la décision de sa participation était prévue pour hier soir : «J’espère que Salhi sera prêt pour le match face au NAHD. Cependant, on décidera, s’il jouera ou pas, ce soir (Hier soir ndlr). Si son absence se confirme, il y a Benbot pour le remplacer», a précisé l’adjoint de Dumas. Lors de son intervention d’hier, le coach adjoint kabyle a affirmé que son club récupérera le milieu de terrain Benyoucef et l’attaquant Uche pour le match de cet après-midi : «Uche et Benyoucef sont concernés par le match du NAHD», a ajouté Karouf. Questionné s’il y aura des changements face au NAHD et par rapport au match précédent, Karouf a affirmé que le club dispose de 23 joueurs et que les meilleurs joueront à chaque fois : «Le coach a convoqué 20 joueurs pour le match contre le NAHD. On a 23 joueurs en tout et 20 joueurs ont déjà joué. Pour les trois restants, ils seront incorporés en cas de blessures ou de suspensions. On a un groupe et on choisit les plus prêts à chaque fois», a expliqué le conférencier.

«La JSK est devenue l’équipe à battre»

Le club kabyle recevra deux fois de suite, le NAHD aujourd’hui puis le CSC le 19 du mois en cours. Interrogé si son équipe prétend faire le plein Karouf a affirmé qu’ils doivent d’abord bien négocier le NAHD avant de pensez au CSC «on pense au NAHD d’abord après on pensera au CSC. Peut être qu’il y aura des blessés ou des suspendus, c’est pour cela qu’on ne peut pas penser au CSC avant d’avoir affronter le NAHD», a ajouté Karouf. Voulant connaitre son avis sur le reste du parcours, Karouf a avoué que les matchs seront très difficiles. Cependant, il affirme que son club fera tout pour réaliser les meilleurs résultats possibles. «Les prochains matchs seront très difficiles car la JSK est devenue l’équipe à battre. Toutes les équipes nous attendent au virage à cause du parcours qu’on est en train de réaliser. Cependant, on gérera match par match et on fera tout pour réussir le meilleur parcours possible», a ajouté l’entraîneur adjoint des Canaris. Même si le maintien est l’objectif principal de la JSK, le coach Karouf souhaite que son club joue les premiers rôles une fois que le maintien est assuré : «Si on arrive à réaliser le maintien tôt, je pense qu’on aura un autre objectif à la phase retour», a ajouté Karouf. Questionné si le staff technique a tranché sur le renfort de l’équipe, Karouf dira que la décision du renfort ou pas de l’effectif sera prise à la fin de la phase aller : «Il nous reste encore trois matchs à disputer après on verra. Le coach Dumas et la direction trancheront si le club sera renforcé ou si l’ont doit compter sur les jeunes», a affirmé le coach adjoint kabyle.

M. L.