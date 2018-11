Les Crabes interpellent les joueurs

Par DDK | Il ya 54 minutes | 75 lecture(s)

Ils étaient environ un millier de supporters du MOB à se déplacer, avant-hier, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, pour demander des explications aux joueurs et au staff technique lors de la reprise des entraînements.

Après presque une demi-heure de retard, les joueurs sont sortis des vestiaires pour s’entrainer et ils ont été traités de tous les noms d’oiseaux par la majorité des supporters qui n’ont épargné personne avant que certains sages des différents ultras ne prennent l’initiative de s’organiser et de désigner un groupe pour discuter avec les joueurs et le staff technique. Le trio de supporters choisi a discuté avec le coach Madoui en l’interpelant sur la situation que vit le club, tout en exigeant de bons résultats lors des deux prochains matchs avant que l’ex-entraîneur de l’ESS ne les rassure qu’il fera le maximum pour récolter les six points restants lors de cette première phase avant de les remercier pour leur attachement au club. Les trois supporters ont demandé ensuite la présence de tous les joueurs qui se sont alignés sur la piste pour entendre les réclamations des Crabes qui se résument au gain des deux prochains matchs, tout en les rassurant de leur soutien.

Ils préparent une marche vers la wilaya

Après avoir discuté avec les joueurs sur la situation du club et les attentes du large public, les représentants des supporters ont accusé certains joueurs d’avoir levé les pieds lors des derniers matchs, en désignant directement Bencherif et Mazari comme des joueurs «malhonnêtes et indélicats» et de ne pas avoir «mouillé le maillot» durant ces derniers matchs. Après avoir discuté avec les joueurs, le capitaine d’équipe, Billel Bouledieb, a pris la parole au nom de tous les joueurs pour s’adresser aux Crabes qui étaient au stade. «Nous sommes tous responsables de cette situation et nous demandons des excuses à nos supporters. Il nous reste deux matchs lors de cette première manche du championnat et on fera tout pour récolter les six points. Je veux aussi vous informer que certains joueurs sèment la zizanie entre les anciens et les nouveaux joueurs et ce genre de comportement nuit au climat de groupe et au rendement de l’équipe.» Après la discussion avec les joueurs, les supporters se sont donnés rendez-vous pour une réunion entre les amoureux du club afin de programmer une marche vers le siège de la wilaya qui aura comme seul mot d’ordre, l’ouverture du capital et le départ de tous les actionnaires. La date et l’heure de la marche seront discutées lors de la réunion qui regroupera les ultras ainsi que les supporters pour étudier tous les points concernant cette marche. Les représentants des supporters déposeront une plate-forme de revendications dont le point essentiel est l’ouverture du capital et pourquoi pas le rachat du club par une entreprise étatique.

Dehar suspendu contre le MCA

Par ailleurs et concernant la séance d’entraînement qui s’est déroulée après la discussion avec les joueurs et le staff technique, elle a vu la présence de tous les joueurs excepté le Malien Camara, qui s’est présenté en tenue de ville après avoir senti des douleurs au niveau de la jambe gauche. Le staff technique pourra compter sur tous les joueurs pour le prochain match sauf Dehar qui est suspendu pour un carton jaune récolté lors du dernier match contre le CRB. La préparation pour le match du MCA, programmé pour samedi à 18h au stade de l’UMA, se poursuivra avec une séance par jour jusqu’à après-demain, vendredi, et le coach aura l’occasion pour tester certaines variantes du jeu et certains jeunes joueurs qu’il compte incorporer dans le groupe.

Z. H.