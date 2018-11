L’ère Bouakaz a commencé

Par DDK | Il ya 54 minutes | 73 lecture(s)

Le nouvel entraîneur en chef de la JSM Béjaïa, Moez Bouakaz, et après avoir officialisé dans l’après-midi d’avant-hier sa venue au club en paraphant un contrat jusqu’en fin de saison, a aussitôt entamé ses novelles fonctions pour préparer son premier match, prévu après-demain à domicile contre l’ES Mostaganem. Interrogé sur les motivations l’ayant conduit à accepter l’offre de la direction du club, le Tunisien dira : «Avant tout, je remercie tout le monde pour cet accueil qui m’a été réservé depuis mon arrivée dans cette belle ville que j’ai déjà eu l’occasion de découvrir par le passé, tout comme je suis honoré de rejoindre ce grand club qui a déjà raté de peu son retour parmi l’élite lors du dernier match de la saison passée contre le WAT. Si je suis là aujourd’hui, c’est que le projet proposé par la direction de la JSMB cadre réellement avec ma vision des choses. Il s’agit notamment de donner la chance à tous les jeunes du club pour former un groupe performant à l’avenir. Pour l’heure, la priorité est de hisser l’équipe au meilleur rang possible au classement général en faisant en sorte de gérer de la meilleure manière les deux matchs restants de la phase aller contre deux équipes qui visent l’accession, à savoir l’ESM et le MCEE». Pour l’objectif du club cette saison, le successeur de Biskri précisera : «La JSMB recèle un bon groupe de joueurs dont certains ont déjà eu à travailler sous ma coupe à l’USMBA et le MCO. Ceci dit et avec l’aide de tous, on travaillera en sorte pour mener l’équipe à une position honorable en fin de saison.

Houassi tire la sonnette d’alarme

Si tout va bien, on songera ensuite à la saison prochaine car, comme vous le savez tous, le sort d’un entraîneur est tributaire des résultats techniques de son équipe.» Accosté en marge de la conférence de presse, le boss des Vert et Rouge, Belkacem Houassi, a notamment déploré la situation financière de son club qu’il a qualifiée de préoccupante. Sur ce, notre interlocuteur a tenu à tirer la sonnette d’alarme pour alerter les autorités locales : «Le club fonctionne par la grâce de Dieu alors que les autorités locales sont censées nous venir en aide pour juguler cette crise que nous traversons actuellement. Aussi et hormis Soummam qui ne nous a pas laissés tomber jusque-là, cet appel est également valable pour les autres investisseurs de la région afin de contribuer à l’essor de ce club qui représente toute la région.» M. Houassi ajoutera, enfin, au sujet de la venue du nouvel entraîneur de l’équipe, Moez Bouakaz : «J’ose espérer, enfin, qu’avec la nomination du nouveau staff technique, la JSMB parviendra à concrétiser ses objectifs pour revenir bientôt au devant de la scène pour peu que tout le monde s’y implique», déclare-t-il sur une note d’espoir.

B. Ouari