«L'APC ne nous a accordé aucun sou depuis 6 ans»

Le premier responsable du CSA/US Béni Douala, Madjid Hamdad, sort de son mutisme et crie son ras-le-bol de la situation financière critique qui prévaut au sein club depuis des années. «N'étaient les efforts fournis par le président de section, Hocine Ammam, le manager général Dahmane Azem et quelques dirigeants, le club a déclaré forfait depuis longtemps. Mais ça ne peut plus continuer comme ça, le club est étouffé sur le plan financier», déclarera-t-il. Et d'ajouter : «Comment voulez-vous qu'on continue notre saison alors que l'APC de Béni Douala ne nous a accordé aucun sou depuis six ans. Que des promesses dans l'air». Madjid Hamdad menace même de retirer le club et de déclarer forfait si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines: «On songe même à déclarer forfait et à mettre la clé sous le paillasson. L'US Béni Douala vit avec les propres moyens des dirigeants et les subventions de la DJS et de l'APW qu'on remercie au passage pour le soutien qu'ils nous apportent. Mais il est insuffisant vu que ces deux subventions ne peuvent répondre aux différentes charges de l'équipe senior et ses déplacements au Sud du pays, sans oublier les jeunes catégories», a-t-il fait savoir, avant de conclure : «L'USBD représente la commune de Béni Douala et toute la wilaya de Tizi-Ouzou. J'interpelle le maire de Béni Douala de régler le problème des subventions et d'aider cette équipe qui fait honneur à la région et qui est première au classement en division nationale amateur. Avec un peu plus de considération de la part des responsables locaux, l'USBD pourra enfin réaliser le rêve de toute une région, celui d'accéder en Ligue 2. J'espère que dans les jours à venir, il y aura un écho favorable de la part des autorités locales et même des entrepreneurs de la région».

Massi Boufatis