«Privilégier la formation»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 70 lecture(s)

Le président de l’Association sportive Amezouar (ASA), basée à Amizour, parle dans cet entretien des performances réalisées par cette formation de Kung-Fu Wushu.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur votre association ?

Ali Koceila : On était une dizaine d’athlètes à ne pas trouver de cadre idéal pour exercer comme il faut notre passion. On a vite compris qu’il fallait s’organiser pour espérer. Au départ, on était trois entraîneurs, moi-même et les deux Maouche, Fayçal et Sofiane, à pratiquer le Kung Fu Wushu. On avait, ensuite, formé une équipe d’athlètes. C’est à partir de là que nous avons décidé de lancer notre association pour un meilleur encadrement. C’était en 2014.

Quel bilan faites-vous depuis 2014 ?

Nous avons organisé cinq stages nationaux, dont deux à Amizour, un autre à Souk El-Tenine et deux autres à Maâtkas (Tizi-Ouzou). C’est faute de moyens infrastructurels, on n’a organisé que deux stages dans la région.

Qu’en est-il des résultats enregistrés ?

Notre association est la première à décrocher des médailles d’or au niveau national. En matière d’arts martiaux à Béjaïa, je peux aisément dire que nous sommes les leaders.

Des noms qui se sont illustrés peut-être?

Nous avons des athlètes de qualité, avides de succès et déterminés à aller loin. Nous avons justement créé cette association pour une meilleure organisation et pour former des jeunes d’avenir, qui peuvent représenter dignement notre commune et la wilaya de Béjaïa, à tous les niveaux. Parmi les athlètes qui se sont illustrés, il y a les Yahiaoui Younès, Amri Hakim et Ibtissem. En tout, on a environ 150 athlètes.

Le mot de la fin…

Il faut savoir qu’il n’y a que les parents de nos athlètes qui mettent vraiment la main à la poche pour nous venir en aide. Les autorités locales nous ont octroyé deux millions de centimes, une somme dérisoire par rapport aux besoins réels. Pourtant, on ne cesse de démontrer nos qualités sur la scène sportivee, en faisant aussi preuve de sens d’initiative. Pour cette saison à titre d’exemple, on organisera, pour la première fois, des compétitions variées auxquelles participeront toutes les catégories, de l’école jusqu’aux les seniors, en passant par les cadets et les juniors.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche