Le MB Bouira veut renouer avec la victoire

Par DDK | Il ya 55 minutes | 70 lecture(s)

Après deux contre performances de suite en championnat de l’Inter-régions, un nul à domicile face au MB Hassi Messaoud et une défaite face devant la JS Azazga, le MB Bouira qui s’est difficilement qualifié au prochain tour de la coupe d’Algérie au dépend de l’EK Oued Smar, recevra ce vendredi sur son arène , l’US Oued Amizour avec l’intention d’engranger les points de la victoire et reprendre confiance. Le nouvel entraineur Hamadache Boualem estime que son équipe «commence à reprendre confiance», «nous avons certes plusieurs joueurs blessés, à l’instar de Tama, Gani et Gouizi, mais en parallèle nous avons récupéré le capitaine d’équipe Saidoune Amine, ainsi que Fethi Hamza et Boukharouba chérif». Face à l’USOA, poursuit-il, «ce sera une confrontation difficile compte tenu que notre adversaire du jour se rendra à Bouira pour essayer d’éviter la défaite et sortir de la ligne rouge». Nous concernant, précise le coach du Mouloudia, «nous devons réagir et renouer avec la victoire». A noter que le MBB évoluera en l’absence de son portier Haboul et son avant centre Driss, tous deux suspendus pour une année, dont six mois avec sursis. Un recours a été toutefois déposé par le bureau du club. Par ailleurs, les dirigeants du MB Bouira sont toujours en contact avec l’ex président du MO Béjaïa, Zahair Attia. Ce dernier s’est rendu une nouvelle fois à Bouira avant-hier, lundi, où il avait rencontré les dirigeants ainsi que pour la première fois, le wali de Bouira. Un rendez-vous entre les deux hommes devrait avoir lieu prochainement.

M’hena A.