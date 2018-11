Le DC Boghni toujours invincible

Par DDK | Il ya 54 minutes | 90 lecture(s)

Le Djurdjura Club Boghni, qui a retrouvé la division Honneur de Tizi-Ouzou cette saison, affiche ses ambitions de jouer à fond la carte de l'accession en Régionale 2. Les Montagnards, drivés par le chevronné Akli Tazekrit, enchaînent les belles performances, les unes après les autres. Les coéquipiers du buteur attitré Yaddaden ont réussi un sans faute en cinq matchs joués sur les six journées, l'équipe étant exempte d'une journée suite au forfait général de l'ES Tigzirt. Ainsi, le DC Boghni a gagné quatre matchs, dont le dernier vendredi passé à Bodgni, face au NA Redjaouna, sur le score d'un but à zéro. Les hommes de Tazekrit ont aussi battu sur un score fleuve de 8 à 0 le RC Betrouna, se sont imposés 6 à 1 contre l'ASC Ouaguenoun et ont pris le meilleur sur le KC Taguemount Azzouz (3 à 0). Ils ont, par ailleurs, fait match nul (0 - 0) face au FC Ouadhias voisin. Les Montagnards ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Au contraire, ils veulent mettre davantage de pression sur le leader, la JS Boukhalfa, qui a réussi également un sans faute avec cinq victoires sur les cinq matchs disputés. La course pour l'accession en Régionale 2 s’annonce, donc, rude entre les deux équipes, mais avec la volonté et la détermination affichées par les Belaïche, Sifouane, Kheloui et compagnie, le rêve est permis. Il suffit juste de persévérer et de garder cette dynamique de bons résultats, jusqu'au baisser du rideau sur la saison sportive 2018/2019.

Massi Boufatis