L’US Tala Athmane sur un nuage

La quatrième journée de la division Pré-honneur de Tizi Ouzou, groupe A, a été bénéfique pour la JS Tala Tgana, qui a enchaîné un succès (2 - 1) aux dépens de l’US Timizart voisine, dans un derby fortement disputé. Dans le groupe B, le grand gagnant, c’est l’US Tala Athmane qui réalise une quatrième victoire de suite, cette fois-ci devant l’US Ikhelouiène (1 - 0). Une performance qui permet aux jeunots du président Arezki Houhèche de prendre la tête du classement et d’annoncer la couleur. De son côté, l’US Bouhinoun a été stoppée dans son élan, à Azazga, par le HCA local dans un match marqué par un festival de buts. L’US Sidi Belloua est revenue, elle, de son déplacement de chez la JS Djurdjura avec la totalité du gain. Le FC Betrouna s’est, également, imposée devant l’OC Makouda, alors que l’O Timizart Loghbar a été contrainte au partage des points par l’équipe d’Aït Yahia Union Sport. Dans le groupe C, l’AS Aït Bouadou a réalisé une bonne opération en allant infliger un revers à la JS Aït Yahia Moussa (1 - 0), et le RC Imazighen a asséné une sale addition à la formation de l’ES Aït Ouanèche. Enfin, l’US Tirmitine s’est contentée de l’essentiel, en l’emportant par la plus petite des marges devant la JS Tala Mansour.

Z. L.

Les résultats

Groupe A

O Makouda 2 - O Natn Yirathen 1

JS Tala Tgana 2 - US Timizart 1

ES Nath Irathen 0 - CS Ifflissen 2

CS Djebla 2 - USD Saharidj 0

USKAA Mimoun 2 - US Mizrana 0

Groupe B

FC Betrouna 3 - OC Makouda 1

HC Azazga 4 - US Bouhinoun 2

US Ikhelouiène 0 - UST Athmane 1

JS Djurdjura 0 - USS Belloua 1

OT Loghbar 0 - Aït Yahia US 0

Groupe C

JSAY Moussa 0 - AS Aït Bouadou 1

CS Ihasnaouène 1 - JS Tadmaït 1

RC Imazighen 3 - ESA Ouanèche 0

US Tirmitine 1 - JST Mansour 0