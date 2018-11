Les Canaris se relancent

Par DDK | Il ya 1 heure | 358 lecture(s)

La JSK a trimé hier pour venir à bout d’une solide formation du NAHD, en s’imposant par 2 buts à 1 au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Dans un match comptant pour la mise à jour de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis, la JSK n’a pas eu la tâche aisée devant un adversaire algérois qui s’est déplacée à Tizi Ouzou avec la ferme intention de déjouer les pronostics et revenir chez lui avec au moins le point du nul. Il faut dire que les Sang et Or du NAHD, qui ont subi le jeu de la JSK en première mi-temps en encaissant un but signé par l’attaquant nigérian Uche de la tête à la 24e minute, ont fini par se réveiller après la pause citron, avec cette égalisation de Dib deux minutes à peine après le début de la seconde mi-temps. Une égalisation qui a fait douter quelque peu les Jaune et Vert de la JSK, avant que l’attaquant Hamroune ne parvienne à libérer les siens à un quart d’heure de la fin du match, en reprenant victorieusement un centre du jeune Tafni, auteur également de la passe du premier but d’Uche. Hier, la JSK, qui a évolué avec un onze remanié par rapport à celui de vendredi passé face à l’USMA, avec l’incorporation par le coach Franck Dumas de Slama sur le côté gauche de la défense et de Boukhanchouche sur le flanc droit, a trouvé des difficultés pour percer une solide équipe du NAHD qui a joué en bloc derrière, tout en procédant par des contre-attaques bien menées par le virevoltant Khacef. Ce changement effectué par Dumas n’a pas vraiment apporté ses fruits, d’où d’ailleurs la décision du technicien français d’apporter des réglages en seconde mi-temps avec l’incorporation de Benyoucef et Aït Abdeslam à la place de Boukhanchouche et Slama. Un changement qui a donné un peu plus d’équilibre à la JSK notamment en défense où il faut dire que Slama est passé à côté. Portés par un public encore une fois présent en force, les Canaris, qui avaient à cœur d’effacer le dernier revers subit face à l’USMA, leur premier de la saison après une belle série de onze matchs sans défaite, ont eu le mérite de ne pas céder à la panique malgré le retour en force du NAHD, en parvenant à s’offrir le gain du match et revenir ainsi à quatre points seulement du leader Usmiste, avant d’affronter, lundi prochain, le CS Constantine, à nouveau au stade de Tizi Ouzou, pour le compte de la mise à jour de la 12e journée. La JSK aura ensuite à livrer son ultime match de la phase-aller, quatre jours plus tard chez le CABB Arreridj, sans la présence du public, en raison du huis clos infligé au CABBA par la LFP.

Le MCA battu par l’USMBA au 5 juillet

Dans l’autre match de la mise à jour de la 14e journée disputée hier, l’USM Bel Abbes, lanterne rouge de la Ligue 1, a créé la sensation en allant battre le MC Alger par 1 but à 0 au stade du 5 juillet. Le but de la victoire de l’USMBA a été inscrit par son capitaine Khali à deux minutes de la fin de la première mi-temps. Grâce à ce succès, l’USMBA qui engrange son 12e point, cède ainsi la dernière place au CRB (10 points) et remonte à la 13e place en compagnie du CABBA, alors que le MC Alger reste scotché à la 5e place avec 19 points au compteur. De son côté, l'USM Alger a conforté sa position en tête du classement de Ligue 1 de football, en tenant en échec le MC Oran chez lui (0 - 0), avant-hier, au stade Ahmed Zabana, comptant pour la suite de la 14e journée du championnat. Avec ce résultat, l'USMA enchaîne un 10e match sans défaite, alors que son dernier revers remonte au 1er septembre dernier sur le terrain de la JS Saoura (3 - 0). Le club algérois, qui compte quatre points d'avance sur son dauphin, la JS Kabylie, compte un match en retard à disputer à domicile face à l'ES Sétif, le 29 novembre. De son côté, le MC Oran monte à la 6e place au classement général (18 points).

A. C.