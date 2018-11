Par DDK | Il ya 54 minutes | 70 lecture(s)

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé, hier, une conférence de presse au CTN de Sidi Moussa où il est revenu sur plusieurs points relatifs au match des Verts prévu dimanche prochain à Lomé face au Togo, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2019. D’emblée, le patron de la barre technique des Verts se veut optimiste et surtout rassurant, en affirmant que la sélection nationale qui reste sur une défaite amère contre le Benin (1 - 0) se rendra à Lomé pour la victoire. «Nous allons aborder cette rencontre avec la ferme intention de l’emporter et, du coup, assurer notre qualification pour la CAN-2019. Cela fait trois longues années qu’on n’a pas gagné en Afrique, c’est une double motivation. Il est temps d’aller s’imposer en déplacement. Nous sommes dominés par un esprit revanchard et aller là-bas en conquérants», affirme Belmadi qui, tout en avouant que le match de dimanche «n’est pas déterminant», a reconnu toutefois l’importance de revenir avec les trois points du succès «pour composter définitivement le billet qualificatif à la prochaine CAN», avant l’ultime rencontre des éliminatoires prévue à Blida contre la Gambie. L’Algérie, qui reste sur une défaite concédée le 16 octobre dernier à Cotonou face au Bénin (1 - 0), partage la première place de son groupe avec le Bénin avec 7 points chacun. Le Togo suit derrière avec 5 points, alors que la Gambie ferme la marche avec 2 points. Tout en affirmant avoir du respect pour son prochain adversaire, Belmadi, dont ce sera la troisième sortie officielle avec les Verts, estime que le match contre le Togo constitue une opportunité pour les camarades de Mahrez de renouer avec la victoire et faire ainsi oublier le dernier échec contre le Benin, en dépit, ajoute-t-il, des «conditions difficiles à Lomé notamment l’état de la pelouse». «Le Togo est une équipe qui s’est relancée dans ces qualifications. Elle a réussi à gagner quatre points en deux matchs, ce qui veut dire que c’est une équipe qui ne va pas abdiquer dans la course à la qualification. Le Togo a des ressources mentales. Il joue à domicile contre l’Algérie dans un petit stade, de surcroit en gazon synthétique. D’ailleurs, je ne comprends pas comment se fait-il que l’on autorise encore ce genre de pelouses pour des rencontres internationales, mais on doit s’adapter à n’importe quelle situation», affirme Belmadi qui estime que les Verts iront à Lomé dans la peau de conquérants.

«Brahimi est incertain, mais j’ai les solutions»

«Il est temps pour nous de réapprendre à bien voyager. C’est notre objectif, nous devons prouver de la solidité», ajoute-t-il. Abordant les conditions du prochain match contre le Togo, Belmadi n’a pas caché ses appréhensions non pas par rapport, selon lui, à la qualité de l’adversaire mais beaucoup plus, insiste-t-il, aux conditions exogènes, notamment celles liées à l’organisation, comme cela fut le cas lors du dernier match à Banjul face au Benin. «Les problèmes liés à ce genre de déplacements sont évidents. À Banjul, nous étions obligés de commencer le match deux heures après son horaire initial et on nous a empêchés de s’entrainer sur la pelouse principale. Je n’appréhende pas le match en lui même ou l’adversaire, c’est les éléments extra-sportifs qui peuvent nous perturber. Bien évidemment, nous allons nous entraîner sur une pelouse synthétique à Sidi Moussa pour permettre aux joueurs de mieux s’adapter», avoue le sélectionneur national. Commentant sa décision d’écarter pas moins de quatre joueurs, Bentaleb, Ghezzal, Guedioura et Belfodil par rapport à la dernière double confrontation face au Bénin en octobre dernier, Belmadi s’explique : «Leur absence est liée à leur performance au dernier match face au Bénin, mais il y a eu une faillite plus collective qu’individuelle. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. S’ils avaient brillé face au Bénin, ils seraient forcément parmi nous aujourd’hui. Je préfère ne pas focaliser sur certains joueurs dans l’analyse d’une défaite que j’assume d’ailleurs entièrement». L’ex-meneur de jeu des Fennecs a également révélé le probable forfait du milieu offensif Yacine Brahimi pour blessure et la convocation du défenseur de l’ES Sétif, Bedrane, en raison de la méforme de Rafik Halliche : «J’ai appelé Bedrane car il se trouve que Halliche n’est pas au top sur le plan physique, alors que Yacine Brahimi n’est pas encore sûr de jouer dimanche en raison d’une blessure. En cas de forfait, il y a Meziane, Ounas, ou même Belaili qui peuvent le remplacer», explique Belmadi.

A. C.