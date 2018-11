«Tout pour sauver le club»

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

Le coach du MO Béjaïa, Kheireddine Madoui, parle dans cet entretien du moral du groupe et des préparatifs pour le match d’après-demain contre le MCA.

La Dépêche de Kabylie : Comment est l’état d’esprit du groupe après tout ce qui s’est passé lundi dernier ?

Kheireddine Madoui: Le moral du groupe est au beau fixe. Je pense qu’il y a des défaites qui font mal et d’autres qui secouent et nos derniers résultats doivent secouer. Le public qui a affiché lundi son mécontentement est tout à fait logique. Ce genre de mauvais résultats doivent être digérés le plus vite possible et avancer car comme vous avez remarqué, l’entrainement s’est déroulé dans de très bonnes conditions et tout le monde est conscient de la difficulté de la tâche et on doit tout faire pour sortir de ce tunnel.

Donc on peut dire que vous êtes entrés dans l’ambiance du prochain match ?

Bien sûr et c’est ce qui fait le charme du football où chaque semaine on peut rectifier et corriger les erreurs. On a très bien motivé les joueurs et je pense qu’ils sont conscients et on s’attend à une réaction positive samedi contre le MCA.

Comment expliquez-vous les mauvais résultats de ces dernières semaines ?

C’est dû peut être au manque de confiance, à la malchance. Il y a aussi le relâchement après avoir encaissé un ou deux buts. Certes dans le jeu on réalise de belles choses, mais il manque le cœur pour vaincre. On essaye actuellement de remobiliser tout le monde pour avoir cette force du caractère et la rage de vaincre pour réaliser de meilleurs résultats.

Certains accusent le compartiment défensif. Partagez-vous cet avis ?

Non pas du tout. Ce sont des défaites collectives et même nous, on assume car on a une part de responsabilité. On doit rester avec l’équipe malgré tout ce qui se dit à gauche et à droite sur les joueurs et on doit être responsables pour corriger et trouver des solutions.

Comment abordez-vous le prochain match contre le MCA ?

Le match s’annonce difficile, mais je suis content de jouer à domicile car lors des six derniers matchs, on a joué un seul à Béjaïa. C’est une occasion de découvrir notre public et il faur une bonne réaction des joueurs sur le terrain.

Peut-on dire que les deux prochains matchs face au MCA et à l’ESS sont un virage important pour la suite du championnat ?

C’est normal, on a besoin d’une ou deux victoires consécutives qui vont nous aider à améliorer notre place au classement général, gagner la confiance du public et de la direction.

Le mercato hivernal approche, pensez-vous déjà au renfort ?

Oui bien sûr et d’ici là, on va essayer de contacter certains joueurs qui vont nous aider pour la suite du championnat. Ce n’est pas facile mais on va voir avec quelques noms qu’on a déjà dans la tête même en qualité de prêt.

Peut-on avoir plus de détails ?

Je ne peux pas donner plus de détails mais je peux vous assurer qu’il y a plusieurs noms. Il faut attendre aussi la décision du bureau fédéral sur le nombre de joueurs à recruter lors du mercato.

Quels sont les postes susceptibles d’être renforcés ?

Les trois compartiments sont concernés par le renfort. On a un manque de défenseurs, d’un milieu de terrain qui joue comme relieur et d’un attaquant. On a besoin des joueurs qui ont de l’expérience et de joueurs compétitifs.

Un message à adresser aux supporters ?

Le public du MOB s’inquiète pour son club. Les supporters aiment leur club et c’est pour cela qu’ils se sont déplacés en masse au stade. Je leur lance un appel afin de venir samedi en masse pour soutenir leur club. Ils sont à féliciter pour leur pacifisme lundi passé en discutant avec les joueurs et moi-même d’une manière très respectable et civilisée. La moitié du travail a été déjà faite par les supporters et de notre part, on fera tout pour sauver le club.

Propos recueillis par Z. H.