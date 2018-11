Les Béjaouis dos au mur

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

Après leur récente qualification au dernier tour régional de la coupe d’Algérie de football, les joueurs de la JSM Béjaïa vont devoir renouer, dès cet après-midi, avec le championnat de Ligue 2 Mobilis à l’occasion de la réception de l’ES Mostaganem pour le compte de la 14e et avant-dernière journée de la phase aller. Autrement dit, les partenaires du capitaine Kamel Belmessaoud qui seront coachés par leur nouvel entraîneur en chef, Moes Bouakaz, seront face à un dur morceau occupant le 5e rang du classement général. Mais la victoire ne saurait leur échapper sur leur terrain et devant leur public pour effacer leur défaite en championnat devant l’USMH. Ceci pour dire aussi que leur mission ne sera guère une simple formalité face au nouveau promu qui visera lui aussi un résultat positif lors de cette confrontation pour se rapprocher davantage des équipes du haut du tableau. Les gars de la Soummam qui sont surtout conscients de cela, se veulent tout de même hyper motivés pour relever le défi sur le terrain afin de prendre les trois points qui seront mis en jeu. Même le coach Tunisien, Moes Bouakaz qui dirigera son premier match officiel contre l’ESM, a exigé de ses poulains de faire le maximum pour renouer dès cet après-midi avec le succès en championnat, avant de songer ensuite au rendez-vous d’El Eulma.

Le wali rend visite aux joueurs

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a été l’hôte de la formation phare de la Soummam à l’occasion de la séance d’entraînement d’avant-hier après-midi à l’effet de motiver le groupe pour réaliser le meilleur parcours possible cette saison. Du coup, le premier responsable de l’exécutif de wilaya a remis un chèque de quinze millions de dinars au club en guise d’aide en cette période de vaches maigres que connait le club. Ensuite, M. Maabed n’a pas omis de souhaiter la bienvenue au nouvel entraîneur de l’équipe, le Tunisien Moes Bouakaz. Tout comme il a tenu à encourager les joueurs, les exhortant à fournir davantage de sacrifices pour aider le club à réaliser ses objectifs cette saison. Cette sertie du wali, la première du genre, a fait énormément du bien à tout le monde, direction, joueurs, staff technique et supporters, nourrissant tous enfin l’espoir de voir Berchiche et compagnie hisser leur équipe vers les cimes à l’issue de la saison en cours.

B. Ouari