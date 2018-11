Entre co-leaders

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

Les yeux seront braqués demain après-midi sur l’OPOW de Boumerdès qui abritera le choc de la 7e journée de la Régionale 1, entre les deux co-leaders, la JSB locale et l’ES Azeffoun.

Les deux équipes se partagent le fauteuil de leader avec 13 points chacune et un match en moins. Les Marins tout comme les gars de Boumerdès sont animés par la volonté de rafler la mise. Ce sera un match serré de part et d’autre lors duquel le mieux préparé sur tous les plans aura le dernier mot. Les Ivahriyen d’Azeffoun sont, en tout cas, déterminés comptent empocher les points qui seront mis en jeu, ou à défaut revenir avec le point du match pour rester en tête, en attendant de se détacher en cas de victoire, lors du match retard face à l’USM Chéraga, prévu le 20 novembre prochain.

Le CRBTO, Tichy et Akbou en danger

Les trois clubs de Kabylie, le CRB Tizi-Ouzou, la JS Tichy et la JS Akbou, seront en déplacement demain vendredi. Les Communards de Tizi-Ouzou auront à en découdre avec l’ESM Boudouaou, dans un match qui s’annonce difficile. Mais Chabane Meftah compte surprendre l’équipe de Boudouaou et revenir à la maison avec le meilleur résultat possible. C’est aussi le cas pour la JS Tichy qui ira défier l’équipe du bas du tableau, l’IR Birmandreis, qui n’a que deux unités dans son compte. Les hommes de Tichy tenteront d’arracher la victoire pour s’installer sur le podium. La JS Akbou, troisième au classement, est appelée à rectifier le tir lors de son déplacement à l’ex-Fort-de-l’Eau, pour en découdre avec le CRB Bordj El-Kiffan, lanterne rouge du groupe. Une aubaine pour Akbou de récupérer les points perdus la semaine passée at home et devant ses supporters. Mais attention à la bête blessée, qui peut se révolter à tout moment. Les joueurs de la JS Akbou ne doivent pas, en effet, sous-estimer leurs adversaires. Pour sa part, le WB Saoula est exempt pour cette 7e journée, alors que l’EC Oued Smar affrontera, samedi, la JS Bordj Menaïel. A l’exception de cette dernière rencontre, tous les matchs de la 7e journée sont prévus pour demain après-midi, à partir de 15h.

Draâ Ben Khedda veut enchaîner

Enfin, l’USM Draâ Ben Khedda, auréolée par sa qualification au dernier tour régional de la Coupe d’Algérie, accueillera son homologue du CA Kouba, avec la nette ambition d’empocher les trois points. Un succès permettra aux poulains de Mourad Bey de renforcer son capital-points et de se rapprocher des équipes du peloton de tête. Une occasion à ne pas rater pour les Ciel et Blanc, mais gare au faux pas !

Massi Boufatis

Le programme

Vendredi

JS Boumerdès - ES Azeffoun

IR Birmandreis - JS Tichy

CRBB Kiffan - JS Akbou

JS Tixeraine - OC Beaulieu

USMDB Khedda - CA Kouba

USM Chéraga - WA Rouiba

ESM Boudouaou - CRB Tizi-Ouzou

Samedi

EC Oued Smar - JS Bordj Ménaïel