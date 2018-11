Deux derbys béjaouis pour débuter

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

La première étape du championnat national des seniors dames se jouera demain après-demain et sera marquée par deux derbys béjaouis, alors que le nouveau promu, l’OS Tichy, se rendra à Alger pour affronter le champion d’Algérie en titre, le GSP. La Salle bleue de Béjaïa accueillera le premier derby béjaoui entre le NCB et le Seddouk VB. Un match incertain vu le remaniement qui a touché les deux effectifs. Seul le terrain pourra départager les deux équipes, aspirant toutes les deux à débuter le championnat avec un bon résultat. La deuxième belle affiche de cette 1ère journée aura comme théâtre la salle OMS de l’OPOW et réunira le RC Béjaïa et le WA Béjaïa. Un match qui promet beaucoup et qui drainera sûrement un grand public. Le WAB, qui progresse de saison en saison, profitera de la mauvaise passe des joueuses du RCB pour émerger. Mais attention, les filles du RCB ne comptent pas se laisser faire pour autant. Le MB Béjaïa, qui recevra à la salle Amirouche la formation du WA Tlemcen, parti favori dans sa rencontre devant les filles de Halim Henni. Mais pour engranger une victoire, il va falloir minimiser au maximum les erreurs. L’OS Tichy, qui a accédé cette année, effectuera, pour sa part, un déplacement périlleux à Alger, pour affronter le grand GSP, qui domine le volley-ball féminin de bout en bout. Les filles de la ville coquette de Tichy, qui manquent d’expérience et qui découvriront la Nationale 1 pour la première fois, trouveront sans doute des difficultés pour tenir tête aux Algéroises. Enfin, l’ASW Béjaïa se rendra, samedi prochain, à Chlef, pour en découdre avec le NRC local. Un match très difficile à l’issue duquel le mieux préparé, psychologiquement, empochera le gain.

Z. H.

Le programme

Vendredi

GS Pétroliers - OS Tichy

MB Béjaïa - WA Tlemcen

NC Béjaïa - Seddouk VB

RC Béjaïa - WA Béjaïa

Samedi

NR Chlef - ASW Béjaïa