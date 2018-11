Kamilia Hamadache retenue en équipe nationale

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

Le club de Ju Jitsu de l’Etoile montante d’Ighil Oumsed, continue d’honorer la wilaya de Béjaïa avec l’athlète qui a pour nom Kamelia Hamadache, qui continue de faire parler d’elle. En effet, avec des ambitions revues à la hausse, cette athlète âgée d’à peine de 20 ans a été convoqué par la fédération algérienne de Ju-Jitsu, où elle se trouve en stage avec la sélection algérienne, dans le cadre d’un stage qui se déroulera du 12 (Lundi passé) au 17 Novembre (Ce samedi), au niveau du centre de préparation des élites sportifs basé à Biskra. La jeune athlète de l’EMIO est la seule fille représentant la wilaya de Bejaia, sur les 23 sélectionnés. Avec les 22 restants qui sont Saouli Nadji, Ghoumrani Bachir, Rouba Youcef, Bendjadidi Ramzi, Allak Aissa, Amaouche Mohamed, Aggoune Khaled, Aissoui Atmane, Dich Ilias, Mankour Ahmed, Chenaoui Abdel Djalil, Boularas Badr Eddine, Djazouli Mhamed Ayoub, Agrain Sami Massoud, Locif Ilies Djamel Eddine, Bakroune Saber Ayoub, Lagaboularas Ali, Faci Akram Redouane, Belaich Abd Raouf, Rouibah Mouaadh, Saoudi Abdelkader et Timtaoucine Ridha. Ce stage sera une préparation pour le championnat du monde qui aura lieu du 22 au 25 du mois de Novembre en cours à Malmö en Suède. Son entraîneur à l’EMIO, Seghir Amarouche dira à propos de son athlète sélectionnée: «notre athlète a été sélectionnée par rapport à sa classification durant les dernières compilations organisées par la fédération. En plus c'est la plus ancienne jujitsukat à avoir participé à tous les stages techniques et à l’arbitrage. En ce moment Kamilia Hamadache est la première ceinture noire de ju Jitsu d'Algérie».

Rahib M.