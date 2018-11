Enfin, le coup d'envoi !

Par DDK | Il ya 8 minutes | 15 lecture(s)

Après une longue période de vacances, le championnat de la Régionale une de Handball de la ligue d’Alger (LRHA), saison 2018-2019 de régionale 1 reprend ses droits demain vendredi, après une intersaison qui a duré presque six mois, avec à l’occasion huit équipes sur la ligne de départ, avec en point de mire le palier supérieur après l’accession du CRBTO. Le moins qu’on puisse dire, est que cette première journée s’annonce palpitante, du moins en cette première étape. En effet, les gars du HC Tichy accueilleront le malheureux de l’exercice écoulé l’ESM Draa Ben Khedda dans une rencontre qui constitue l’une des affiches de cette manche. L’ES Lakhdaria dont on dit le plus grand bien cette saison, se rendra pour sa part à Tazmalt afin d’en découdre avec la formation locale le HCT .Entre-temps l’Olympique de Sidi-Aïch ira défier l’OM Darguina à Tichy avec la ferme intention de ne pas revenir bredouille. Enfin la JS Cheurfa accueillera, quant à elle, l’ES Seddouk

Samy H.

Le programme

HC Tichy - ESM DBKhedda

OM Darguina - O Sidi-Aïch

HC Tazmalt - ES Lakhdaria

JS Cheurfa - ES Seddouk