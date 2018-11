Le leader à l’épreuve à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 8 minutes | 9 lecture(s)

Tous les regards seront tournés ce week-end vers le stade Boumghar de Draâ El-Mizan, où l’ESDEM accueillera le leader, le CM Tidjelabine.

Invaincu jusqu’à présent, le team de Tidjelabine est appelé à sortir le grand jeu pour conserver son fauteuil, d'autant plus qu’il est menacé par son dauphin. Mais les Sudistes de Tizi-Ouzou, qui n'ont à leur actif qu'une seule victoire, ne l'entendront pas de cette oreille. Ils tenteront de mettre, eux aussi, tous les atouts de leur côté, en vue de s’offrir le chef de file. Alors, l'ES Draâ El-Mizan parviendra-t-elle à freiner l'élan du leader ? C’est, en tout cas, la seule alternative pour les Espérantistes, condamnés à réduire l’écart qui les sépare de leurs rivaux, parmi lesquels l’ES Timezrit, auteure d’un regain de forme ces dernières journées. Le face-à-face ESDM - CMT sera, donc, suivi de près par Timezrit qui n'a pas intérêt, elle non plus, à rater sa sortie à domicile face au RC Seddouk, dans un derby alléchant. Un match ouvert et indécis en perspective entre des équipes qui ont affiché de bonnes prédispositions. Il est certain que les gars d’Ath Yemmel, qui bénéficieront de l'avantage du terrain, visent une nouvelle victoire pour garder le deuxième rang au classement général. Mais ce n'est pas évident devant la surprenante formation de Seddouk, qui a réussi une qualification en coupe d’Algérie et qui ne se déplacera pas en victime expiatoire. Pour sa part, l’US Soummam subira un test beaucoup plus difficile à Tizi-Rached, en donnant la réplique à l’OTR locale, condamnée à se surpasser pour éviter une autre défaite qui sera cette fois-ci lourde de conséquences. Entre-temps, les Unionistes de Béjaïa croiseront le fer chez eux avec le MC Bouira, pour signer une autre victoire dans l’espoir de se reclasser. Dans le ventre mou du classement, le CRB Kherrata ne devrait pas trembler face à la JS M’Chedallah, loin de constituer un foudre de guerre. Pour sa part, le nouveau promu, le FC Tamelahth, part avec les faveurs du pronostic devant l’Olympique d’El-Kseur. Dans le bas du tableau, le FC Tadmaït tentera de signer son deuxième succès de la saison, en accueillant une équipe du WR Bordj Menaïel pas au mieux de sa forme. Enfin, la lanterne rouge, l’OS Moulediouane, n’a plus le droit à l’erreur. Seul un succès lui permettra de refaire surface et de mettre fin à sa série de déconvenues. Même si la mission ne s’annonce pas comme une partie de plaisir, face au onze de l’ES-Bir Ghbalou déterminé à jouer les premiers rôles, les poulains du coach Youcef Hadji sont condamnés à gagner.

Samy H.

Le programme

Vendredi

ES Timezrit - RC Seddouk

O Tizi Rached - US Soummam

FC Tamelaht - OS El-Kseur

USM Béjaïa - MC Bouira



Samedi

FC Tadmaït - WRB Ménaïel

CRB Kherrata - JS M’Chedallah

ESD El-Mizan - CM Tidjelabine

OS Moulediouane - ESB Ghbalou