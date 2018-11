Duel des extrêmes à Tazmalt

Par DDK | Il ya 8 minutes | 12 lecture(s)

La septième journée dans ce groupe sera marquée par le déplacement de l’un des co-leaders JSB Amizour à Tazmalt pour un duel des extrêmes palpitant, à suivre! D'un côté, une équipe du SRB Tazmalt n'ayant pas encore goûté aux joies de la victoire, est à la recherche de son premier succès de la saison, et de l'autre, les poulains de Hakim Ouatmani de Boukhlfa d’Amizour qui restent sur un nul à domicile. Une mission qui n’est pas sans risque pour le leader et devra certainement sortir le grand jeu, face à une équipe adverse qui aura le soutien de son public et qui sera motivée par le simple fait d’épingler une aussi grosse pointure. Ce duel s'annonce très disputé.Il sera suivi par l’olympique d’Akbou qui aura du pain sur la planche chez un sérieux des poursuivants la JS Ighil Ouzzoug qui l'attend de pied ferme. Il est certain que les hommes du président Karim Takka qui reste sur une brillante qualification au 4ème tour de coupe d’Algérie ne comptent faire aucune concession à leur plus dangereux rival, à l'affut des deux points, mais ils devront sortir le grand jeu pour éviter un coup de frein devant la surprenante formation de Djahid Moumene qui ambitionne de se faire une place dans la première partie du tableau. Cette manche sera également marquée par le choc entre deux équipes du haut du tableau qui mettra aux prises l’O M’Cisna à Gouraya de Béjaia. Les poulains de Hafid Boussaïd compteront sur leur public et l'avantage du terrain pour marquer leur territoire et garder à distance un adversaire se faisant de plus en plus menaçant. Par ailleurs, on suivra également deux autres duels intéressants entre outsiders. Il s’agit de l’Olympique de Feraoun qui donnera la réplique au NC Béjaia, alors que l’AS Taâssast sera face au CRB Aït R’Zine. Des rencontres ouvertes et dont le résultat final pourrait déboucher sur des changements au classement, dans la mesure où les quatre clubs se partagent la huitième place. Enfin l’équipe de SS Sidi-Aïch de Hanafi Atmani qui va mal cette saison avec un seul point au compteur tentera de signer une première victoire face aux montagnards de Barbacha.Bref, pour l’unique rencontre du samedi, le CS Protection Civil qui restent sur un succès devant le voisin du haut du tableau la JSIO n'aura pour sa part qu'une simple formalité à remplir en recevant le CRB Aokas lequel éprouve des difficultés à suivre le rythme du championnat.

S. H.

Le programme

Vendredi

AS Taassast - CRB Aït R’Zine

SRB Tazmalt - JSB Amizour

SS Sidi-aîch - ARB Barbacha

O M’Cisna - Gouraya Bejaïa

JS Ighil Ouazoug - OAkbou

O Feraoun - NC Bejaia

Samedi

CS Protection Civile - CRB Aokas