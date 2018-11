La JS Melbou pour la confirmation à Aït R’Zine

Par DDK | Il ya 8 minutes | 11 lecture(s)

Aucun faux pas jusqu'à présent, la JSMelbou, leader du groupe, effectuera un périlleux déplacement à Aït R’Zine, lors de cette sixième journée du championnat afin d'affronter l’olympique de Tazmalt,qui n’est autre que l’un de ses poursuivants immédiat. On s'attend donc à un duel ouvert, où chacune des deux équipes tentera de d’empocher les trois points et plus particulièrement les hommes de nait Amara Hamimi qui évolueront sur leurs terres, ce qui constitue un atout non négligeable s’ils veulent à tout prix assurer leur second succès de la saison et qui ne souhaitent certainement pas subir une seconde défaite consécutive à domicile. Cependant, ça sera très difficile pour les olympiens de Tazmalt qui doivent cravacher durement pour espérer coiffer le leader. Auteur d’un départ sans fautes (quatre victoires en autant de matchs) pour réduire l’écart et freiner l’élan, des littoraux de Melbou, entamé depuis le début de la saison et qui demeurent leaders jusqu’ici.D'autres poursuivants seront également avantagés par rapport au terrain, à l'image du dauphin , la JS Djermouna qui donnera la réplique à l’une des lanterne rouge CSA/Tizi Tifra qui veut absolument rester collé aux basques du leader. La JS Bejaia, troisième du groupe jouera face à l’autre formation de Tazmalt le FET dans une rencontre où le faux pas n’est pas souhaité aux deux équipes. LUS Sidi-Ayad pour leur part, ira à Kherrata où les attend de pieds très fermes le ES Tizi wal qui n’a pas encore goûté aux joies de la victoire, alors que l’Itihad de Bou Hamza, auteur d’un début de saison mi-figue mi-raisin, se déplacera à Ighil Ali pour en découdre avec le RCIA. Enfin pour la rencontre qui reste, à savoir la JS Tameridjet et WRB Ouzellaguen, elle aura lieu le mardi 20 novembre.

S. H.

Le programme

Vendredi

JS Djermouna - CSA Tizi Tifra

Samedi

RC Ighil Ali - IRB Bouhamza

JS Bejaia - FE TazmalT

OS Tazmalt - JS Melbou

ES Tizi Wal - US Sidi-Ayad