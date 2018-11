La JS Boukhalfa et le DC Boghni en appel

Par DDK | Il ya 7 minutes | 9 lecture(s)

La septième journée de la division honneur de TIzi-Ouzou sera marquée par le déplacement du leader et de son dauphin, à savoir la JS Boukhalfa et le DC Boghni ce vendredi. En effet, les banlieusards de Tizi-Ouzou qui comptent cinq victoires en autant de matchs joués auront à en découdre avec leur voisin du NA Redjaouna au stade Oukil Ramdane et les montagnards invaincus jusque là seront en appel chez l étoile de Draa El Mizan. Un enjeu et deux derbys chauds derbys, qui, d’orès et déjà, promettent d’être fortement disputés. Toujours dans le haut du tableau, l’AC Yakourene ira chez l’ASC Ouaguenoun, un adversaire toujours à la recherche d’un déclic. Pour sa part, le CA Freha ira rendre visite au KC Taguemount Azouz .Un antagoniste loin de constituer un foudre de guerre en ce début de saison, mais dont les gars d’Ath Djennad devraient se méfier pour éviter de revenir bredouille d’Ath Mahmoud et de se faire distancer à l’occasion un peu plus au classement. L’autre empoignade qui promet d’être intéressante c’est celle qui opposera à Ouadhias le FCO Local à l’O Taourirt Mokrane. Un match entre deux bonnes équipes qui ne ménageront pas leurs efforts pour sortir vainqueur. A Ait Bouadou, l’ES Assi Youcef qui ne finit pas de broyer du noir recevra le CRB Mekla. Un hôte qui voyage plutôt bien hors de ses bases et qui risque d’enfoncer un peu plus les locaux qui doivent redoubler d’énergie pour s’épargner un autre revers à domicile. Enfin pour la journée du samedi, le Racing Club de Betrouna qui commence à retrouver peu à peu son jeu, aura une bonne occasion de confirmer les derniers résultats.

Z. L.

Le programme

NA Redjaouna - JS Boukhalfa

E Draa El Mizan - DC Boghni

FC Ouadhias - OT Mokrane

ASC Ouaguenoun - AC Yakourene

KCT Azouz - CA Freha

ES Assi Youcef - CRB Mekla

RC Betrouna - O Tizi Gheniff