La JSK ne veut rien lâcher

La JS Kabylie est revenue à quatre points du leader, l’USM Alger, grâce à sa victoire, avant-hier, face au NAHD (2 - 1), en clôture de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis.

La formation kabyle se rachète ainsi de sa première défaite de la saison, concédée en déplacement face à l’USM Alger (1 - 0). Elle maintient du coup la pression dans la course au titre symbolique de champion d’hiver. Avant-hier, les Canaris ont ouvert le score à la 22e par l’entremise du Nigérian Uche. Le NAHD a réagi dès l’entame de la seconde période par Dib (47e) avant que la JSK ne marque le but de la victoire grâce à Hamroune (74e) sur un excellent service de son coéquipier Tafni. Au-delà du résultat, beaucoup de satisfactions sont à retenir de ce match, marqué par la volonté et la combativité des joueurs kabyles sur le terrain. En effet, les poulains de Franck Dumas furent des guerriers et ont bien réagi après avoir encaissé le but d’égalisation. Malgré sa jeunesse, la pâte existe dans le groupe qui peut réussir de très belles choses à l’ avenir. Néanmoins, cette victoire ne doit pas cacher les insuffisances. Face au NAHD, plusieurs erreurs ont été commises, notamment en défense et au milieu. L’équipe a débuté la rencontre avec un schéma de 3-5-2 où beaucoup de déchets ont été constatés. Dumas a pris un risque, en incorporant Slama aux côtés de Saâdou et Tizi Bouali dans l’axe, d’autant que ce système de défense à trois a montré ses limites, en témoigne d’ailleurs le but égalisateur du NAHD, inscrit suite à une grossière faute de marquage. Le staff technique kabyle doit donc trouver des solutions aux insuffisances de l’équipe. Même si le mérite dans cette victoire revient à l’esprit du groupe, certains joueurs sont néanmoins sortis du lot, à l’instar de Chetti, Hamroune et Tafni qui ont réussi un match plein. Les trois joueurs ont contribué énormément à cette victoire avec un très bon rendement pendant toute la partie. Par contre, le défenseur Slama a encore une fois déçu. Il a commis des erreurs impardonnables et pourrait retrouver le banc lors des prochains rendez vous. Après avoir battu le NAHD, les Kabyles pensent d’ores et déjà au prochain match face au CSC qui se jouera lundi prochain au stade du 1er novembre. Une autre victoire ouvrira grand les portes aux Canaris pour terminer cette phase aller au moins sur le podium.

M. L.