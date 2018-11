Par DDK | Il ya 7 minutes | 13 lecture(s)

C’est un Franck Dumas heureux qui s’est présenté, avant-hier, à la conférence de presse, après la victoire de son équipe face au NAHD. Devant les nombreuses questions des journalistes sur ses changements et schémas tactiques, le coach kabyle s’est défendu et a réaffirmé sa conviction et le bien-fondé de sa stratégie. Concernant le classement, il dira : «Jouer le podium ? Je vous répondrai à la fin de la phase-aller». Lors du match d’avant-hier, l’entraîneur de la JSK a surpris tout le monde en optant pour un schéma technique de 3-5-2, avant de revenir au 4-4- 2 après l’égalisation du NAHD. Interrogé sur cette question, il a expliqué : «Je sais que j’ai surpris tout le monde en optant pour ce schéma. Mais, il faut changer de système à chaque fois pour parvenir à celui qui nous convient le mieux. On n’est pas le Barça ou Arsenal pour jouer avec un seul système pendant tous les matchs». Le coach kabyle reconnaîtra que ses joueurs font des erreurs, exprimant néanmoins sa fierté de les voir s’adapte à tous les changements : «En changent à chaque fois le système, on commet des erreurs, mais je suis fier de mes joueurs, car ils s’adaptent, ce qui révèle du caractère. Depuis que j’ai pris l’équipe en mains, le groupe a beaucoup progressé, sur tous les plans, physique, psychologique et technico tactique», a-t-il souligné.

Questionné sur le carton rouge pris par son défenseur Tizi Bouali après avoir agressé le joueur du NAHD Brahimi, le coach kabyle s’est contenté de dire : «Je ne sais pas ce qui s’est réellement passé. J’aurai une discussion avec le joueur et je vous donnerai mon avis après». Interrogé s’il allait changer de système de jeu face au CSC lundi prochain et sur qui remplacera Tizi Bouali, suspendu, Dumas répondra : «Je ne parlerai jamais de mon schéma à l’avance, vous le découvrirez le jour du match. Pour le remplacement de Tizi Bouali, on verra». Commentant le rendement de son milieu de terrain Salim Boukhenchouche qui ne fut pas à la hauteur lors du match, le coach kabyle a défendu son joueur : «Je ne peux pas juger Boukhanchouche, car il n’a pas joué à son poste. Il s’est donné à fond en fournissant beaucoup d’efforts», dira-t-il. Concernant son arrière gauche, Lyes Chetti, il dira : «Chetti n’arrête pas de courir pendant tout le match, il est très rapide. C’est un bosseur et il est très généreux, comme tous ses coéquipiers d’ailleurs», a-t-il affirmé.

M. L.