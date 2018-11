«Je ne me présenterai pas devant la commission de discipline»

Par DDK | Il ya 6 minutes | 16 lecture(s)

Interrogé à la fin du match d’avant-hier face au NAHD sur la sortie du président de la LFP, Abdelkrim Medouar qui a déclaré lors de sa dernière conférence de presse qu’il répondrait en force à Mellal «s’il était président d’un club», Mellal a répliqué : «Je lui demande de démissionner de la Ligue et prendre un club afin qu’il puisse me répondre et il va ensuite avoir sa monnaie de ma part». À propos de l’incident entre son joueur, Tizi Bouali, et le joueur du NAHD, Brahimi, qui a eu lieu à la fin du match d’avant-hier, le président kabyle estime qu’il ne faut pas dramatiser les choses : «Il ne faut pas dramatiser ce qui s’est passé entre Tizi-Bouali et Brahimi. Tizi Bouali a présenté ses excuses aux joueurs du NAHD, surtout à El-Orfi, et aux dirigeants du NAHD», a ajouté Mellal. Questionné s’il se présentera le 19 novembre prochain devant les membres du conseil du discipline, Mellal a affirmé : «Que la commission de discipline me convoque pour le 19 ou le 20 novembre, je ne me présenterai pas devant elle. Je m’en occupe seulement des affaires de mon club. L’avocat du club se présentera avec un dossier en béton et nous sommes prêts à saisir même la FIFA s’il le faut, car on ne va pas se taire sur nos droits».

M. L.