Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

L’entraîneur Kamel Bouzit, qui a déjà entraîné de nombreux clubs, a été contacté par les dirigeants de l’Olympique Akbou afin de relever le défi pour l’une des prestigieuses équipes de la Vallée de la Soummam.

La Dépêche de Kabylie: D’abord un mot concernant l’effectif ?

Kamel Bouzit : L’effectif a été remanié à plus de 80%. Nous disposons d’un groupe qui peut faire bonne figure durant cette saison. Les joueurs travaillent bien, tout en montrant de bonnes disponibilités sur les plans technique et physique, ce qui est encourageant pour cette saison afin de répondre à l’attente du staff technique, dirigeants et aux supporters.

Quel est l’objectif tracé avec le président Karim Takka ?

Le président fait les choses dans les normes et avec une logique. Il m’avait d’abord recruté puis on s’est mis d’accord sur l’objectif du club, à savoir redorer le blason du club et on s’est fixés les objectifs à moyen et long termes. On devait le remettre à sa véritable place puisque les clubs avec lesquels l’OA avait évolué par le passé en Régionale 1 sont actuellement en DNA au minimum. Nous avons fait un recrutement judicieux. Nous avons effectué une bonne préparation depuis août et si ces joueurs de paliers supérieurs nous ont rejoint, c’est parce qu’ils ont cru à ce projet. L’OA mérite d’être au palier supérieur.

Cela exige-t-il des moyens ?

De ce côté là, nous n’avons pas à nous plaindre, on remercie la direction, à sa tête le président Karim Takka qui a mis les moyens humains et financiers nécessaires pour que rien ne manque pour la réussite de ce club. Il a mis à notre disposition un groupe de dirigeant chargé de l’équipe senior, qui veille sur le moindre détail à l’exemple de la récupération et des déplacements et des matchs y compris durant les séances d’entraînements. Je n’omettrai pas à cette occasion de remercier le P/APC d’Ighzer Amokrane qui nous a ouvert les portes pour nous recevoir, mais aussi pour s’entraîner durant trois séances par semaines dans son stade. Le président Karim Takka est derrière l’équipe, en plus des équipements pédagogiques, il a réaménagé le local du club qui a un bureau qui n’a rien à envier aux clubs professionnels avec toute une administration et toutes les commodités. Il y avait aussi un ancien bus qui a été abandonné depuis longtemps, mais lui il l’avait réparé et rénové et à présent, il est en excellent état. La preuve, on fait les déplacements avec. Comme il avait loué un appartement pour l’hébergement des joueurs seniors et juniors. Enfin, on est en train de travailler à l’occasion dans la sérénité et dans le calme.

Avez-vous un message à adresser aux supporters ?

Les supporters de l’OA ont vécu une période difficile, mais ils sont connus pour leur soutien indéfectible. Je leur demande d’être derrière leur équipe, notamment dans les moments difficiles. J’espère qu’ils seront encore plus nombreux à nous soutenir. Pour réaliser notre objectif qui est l’accession, il faudrait que tout le monde s’y mette : dirigeants, staff, supporters et aussi les autorités. C’est pourquoi nous lançons un appel à tous pour venir encourager l’OA.

Entretien réalisé par Samy. H