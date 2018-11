Virée risquée pour la JS Tala Tegana

Par DDK | Il ya 12 minutes | 7 lecture(s)

La 5ème journée de la division pré-honneur qui a débuté hier et qui se poursuivra aujourd’hui s’annonce des plus palpitantes, notamment dans le groupe A avec au menu le choc qui opposera l’O Nath Irathen au leader du la JS Tala Tegana. Invaincus depuis le début de saison, les jeunots d’Ath Djennad qui respirent la bonne santé doivent s’attendre à être mis à rude épreuve par les Olympiens. Cependant, les banlieusards de Fréha semblent en mesure de poursuivre leur ascension pour peu qu’ils évitent de sous-estimer leur adversaire du jour. Toujours dans le même groupe, le CS Iflissen accueillera au stade de Tigzirt l’O Makouda. Un antagoniste qui voyage plutôt bien et dont les locaux devraient donc se méfier. Pour sa part, l’US Timizart qui reste sur une défaite, aura une bonne aubaine de renouer avec le succès à l’occasion de la réception du voisin du CS Djebla Ouaguenoun.

L’US Tala Athmane sur du velours

Dans le groupe B, le chef de file l’US Tala Athmane en découdra avec le FC Betrouna dans un derby qui semble à sa portée. En effet, auteurs de quatre victoires de suite en autant de matchs disputés, les jeunots du président Houhache ne devraient pas laisser filer l’occasion d’enchainer une cinquième de suite et de garder les commandes au classement. De son côté, l’US Bouhinoun qui a été freinée lors de la précédente journée par le HC Azazga, ne devrait pas éprouver trop de mal à se racheter devant son invité du jour, la JS Djurdjura, qui n’arrive pas à décoller. L’US Sidi Belloua accueillera, elle, l’O Timizart Loghbar dans un autre derby qui promet d’être plaisant entre deux équipes qui jouent libérées. Dans le groupe C, le FC Aït Zaim affrontera l’US Tirmitine au stade de Boghni, dans un match entre deux formations ambitieuses qui partiront à chances égales.

Le programme

Groupe A

O Nath Yirtahen - JST Tegana

CS Iflissen - O Makouda

US Timizart - CSD Ouaguenoun

US Mizrana - ES Nath Irathen

USD Saharidj - USKAA Mimoun

Groupe B

UST Athmane - FC Betrouna

US Bouhinoun - JS Djurdjura

US Sidi Belloua - OT Loghbar

Groupe C

FC Aït Zaim - US Tirmitine

ESA Ouaneche - CS Ihasnaouene