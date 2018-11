C’est à nouveau l’impasse !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

Le feuilleton entre la Ligue de football de la wilaya de Bouira (LWF) et les présidents des clubs frondeurs reprennent de plus belle. En effet, après avoir déposé leurs dossiers d’engagement au niveau du bureau de la LFWB la semaine écoulée, les 18 clubs frondeurs ont pris part à la réunion initiée par la ligue pour effectuer le tirage au sort et le lancement du deuxième groupe. Il était question de renforcer le premier groupe composé de 15 équipes qui aborde, pour rappel, sa troisième journée et en faire deux groupes équilibrés. Une fois l’ouverture de la séance, un autre problème surgit. Les présidents des clubs frondeurs ont exigé l’annulation du premier vote qui a vu l’élection des président du DRB Kadiria et celui du Bahdja Sport de Bouira comme représentants des clubs au sein du bureau de la Ligue, sous prétexte que les deux élus ne représentent pas l’ensemble des clubs. Chose qu’avait réfuté le président de la ligue Nordine Bakiri qui a refusé d’abdiquer et de tout remettre en cause, estimant que ces derniers «ont décidé de s’affilier à la ligue en retard, après le lancement du championnat que les deux représentants des clubs ont été élus par leur pairs conformément au règlement en vigueur». De son côté, président du CSA/OC Adjiba, Kamel Khedis, estime que le poste de représentant des CSA au sein de la ligue lui revient de droit, compte tenu qu’il a été «assesseur» lors de l’AGO tenue en 2016, en remplacement de l’un des deux représentants dûment élus par leurs paires qui se sont retirés de la ligue avec leur clubs respectifs. Ce n’est pas l’avis de la ligue, à travers son président Bakiri qui estime «qu’il n’existe aucune loi qui dicte ce cas de figure». Devant cette situation d’impasse, la réunion a été reportée pour une date ultérieure. Affaire à suivre.

M. A.