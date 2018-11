Nouara Aourtillane, un nom à retenir

Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

Âgée de 13 ans, Nouara Aourtillane, qui devait être en catégorie U13, est surclassée en U17. Il faut dire que ses qualités techniques sont intéressantes et peut de ce fait rendre beaucoup de service à son club, le CF Akbou. D’ailleurs, et pour la première journée du championnat dans la catégorie des U17, elle a réussi un hack-trick, où elle a inscrit trois buts face à l’Etoile Sportive Féminin d’Amizour lors de la première journée du championnat dans la catégorie des U17, qui s’est jouée samedi passé. La rencontre s’est achevée sur le score de 10 à 0 en faveur des capées de Maadzi Nadir. De par ce que cette fille avait montré dans cette rencontre, elle aura de beaux jours devant elle et elle pourra même taper dans l’œil du sélectionneur national des U17 dans un proche avenir. Après tout, pourquoi pas ! Étant donné qu’elle ne manque pas de volonté et de qualités techniques qui feraient aussi d’elle la future canonnière de l’équipe première. Elle aura l’occasion de confirmer, aujourd’hui, avec la 2e journée dans les deux catégories des U17 et U20, où ces deux catégories du CF Akbou ont réalisé respectivement un carton face à l’ESFA lors de la première journée pour les U17 et un nul des U20 face à leur adversaire du même club (3 - 3).

R. M.