Challenge national des U13

La direction du CF Akbou compte organiser un tournoi national des U13, où il y aura l’invitation de tous les clubs affiliés. La date choisie pour son organisation est le 11 janvier 2019, soit à la veille de la célébration de Yennayer (12 janvier 2019/2969). À cet effet, la DJS de Béjaïa a promis d’accompagner ce tournoi national des U13, mais aussi de l’aider sur le plan pécuniaire, sachant qu’il regroupera plusieurs clubs existants sur le territoire national. C’est du moins ce que les responsables de la direction de la jeunesse et des sports auraient promis aux dirigeants du club, après une réunion qui les a regroupés avec le DJS de Béjaïa, Boualtmine Abdelkrim et le chef de service des sports à la DJS de Béjaïa, Said Mehidi en l’occurrence. Les invitations pour ces clubs seront adressées dans les prochains jours, soit avant la fin de l’année en cours. «On tient à remercier le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaïa pour le soutien affiché par ce dernier aux activités de notre club et dans la promotion du sport féminin en général», a déclaré le président du CF Akbou, Aomar Merabet.

