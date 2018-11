L’USMA championne d’hiver

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

L’USMA s’est adjugé le titre honorifique de champion d’hiver de Ligue 1 grâce à sa victoire (2 - 1) face au CSC, en match avancé de la 15e journée joué jeudi soir au stade Omar Hamadi.

Régulière depuis l’entame de la saison, notamment lors de ses sorties à domicile, l’USM Alger est récompensée du titre honorifique de champion d’hiver décroché à l’issue de cette 6e victoire de suite à Bologhine. Toutefois et face à la bête blessée, la partie n’a pas été de tout repos pour les Usmistes. En effet, le CS Constantine a été le premier à prendre l’avantage par l’intermédiaire de Belkacemi (39’), auteur d’un but de toute beauté. Lancé en profondeur, l’attaquant constantinois a mis Benhayia dans le vent grâce à un très joli coup du sombréro pour ensuite fixer Zemmamouche et loger le cuir au fond des filets d’une belle frappe croisée. En seconde période, l’USMA a mis du temps pour réussir à revenir dans le match. Devant les coups de boutoirs incessants de son hôte, la défense des Sanafir a tenu bon jusqu’à la 70e minute et l’égalisation pour les gars de Soustara signée Benyahia. Poussés par leur public, les Usmistes ont fait le break à la 83’ par l’entremise de Hamia qui met son équipe définitivement à l’abri. Leader au classement, l’USMA comptabilise ainsi 33 unités et s’assure par la même occasion de terminer première à l’issue de la première phase du championnat, avec, faut-il le noter, un match retard. Pour sa part, le champion d’Algérie en titre continue à enchainer les contreperformances. Les Sanafir occupent provisoirement la 9e position avec un maigre total de 16 points. Concernant les autres rencontres de cette 15e journée, elles auront lieu les 21, 22 et 23 novembre prochains. Outre le match USMA - CSC, la LFP a profité de cette trêve internationale pour assainir le calendrier de la Ligue 1. Ainsi, la Ligue a programmé quatre rencontres pour ce week-end. Hier, le Paradou AC recevait CA Bordj Bou Arreridj (10e journée), alors que l’ES Sétif a vu la visite du NA Hussein Dey (12e journée). Le MO Béjaïa (11e, 14 pts), dont la défense reste de loin le maillon faible de l'équipe avec un triste bilan de 22 buts encaissés, aura à cœur d'amorcer cet après-midi son redressement à domicile face au MC Alger (5e, 19 pts), battu mardi à domicile par l'USM Bel-Abbès (0 - 1). En bas du classement, le duel entre l'AS Ain M'lila (12e, 13 pts) et l'USM Bel-Abbès (13e, 12 pts) mettra aux prises, cet après-midi, deux équipes qui visent à s'éloigner de la zone rouge. Si l'ASAM n'a plus gagné depuis la 2e journée (à Batna face à l'ES Sétif 1 - 0, ndlr), l'USMBA effectuera le déplacement à l'Est en conquérante et avec un moral gonflé à bloc après le retentissant succès décroché mardi soir face au MCA (1 - 0).

