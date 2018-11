L’US Béni Douala veut garder son fauteuil

Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

L’US Béni Douala qui caracole en tête du classement avec un point d’écart sur son dauphin, se déplacera aujourd’hui à Bourouba pour affronter la JS Haid Djabel, dans le cadre de la 10e journée de la division nationale amateur du groupe centre. Le match sera abrité par le stade Aissani Ali de Bourouba et opposera deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. L’US Béni Douala en solide leader joue l’accession face à la JS Hai Djabel qui occupe l’avant-dernière place et qui joue sa survie dans cette division. Ce sera donc un match à six points pour les deux équipes qui fouleront la pelouse avec un seul mot d’ordre, rafler les trois points qui seront mis en jeu. Les coéquipiers de Bekbouka sont déterminés à arracher la victoire, pour rester en tête du classement et même creuser l’écart en cas de défaite de l’ES Ben Aknoun, deuxième, qui jouera en déplacement face au NT Souf et le NARB Reghaia qui évoluera à l’extérieur face au CRB Ain Ouessara. Une aubaine en or pour les gars d’Ath Douala, pour rajouter trois autres points et atteindre les 21 unités. Mais il ne faut pas prendre à la légère cette équipe de la Montagne qui jouera son va tout, pour rafler la mise et s’éloigner de la zone rouge. De son côté, l’IB Lakhdaria accueillera l’équipe du NRB Touggourt et tentera de s’imposer pour remonter la pente au classement et se rapprocher davantage des équipes du peloton de tête. Mais gare à l’excès de confiance, car l’équipe visiteuse ne se présentera pas à Lakhdaria pour faire du tourisme mais bien au contraire, pour repartir avec un meilleur résultat possible. Pour les autres rencontres de cette 10e journée du groupe centre, le RC Boumerdès donnera la réplique à l’ESM Koléa et ne jure que par la victoire pour rester en contact avec les équipes du haut du tableau. C’est le cas du RC Arba qui accueillera le CR Béni Thour avec l’objectif de récolter les trois points qui seront mis en jeu, alors que l’IB Khemis El Khechna affrontera la lanterne rouge, le WA Boufarik. Enfin, l’AR Ouargla recevra le WR M’Sila et fera son possible pour s’offrir les points de la victoire pour quitter le bas du tableau.

Massi Boufatis

Le programme

JS Hai Djabel - US Béni Douala

RC Boumerdès - ESM Koléa

IB Lakhdaria - NRB Touggourt

CRBA Ouessara - NARB Reghaia

RC Arba - CR Béni Thour

IBKE Khechna - WA Boufarik

AR Ouargla - WR M’Sila

NT Souf - ES Ben Aknoun