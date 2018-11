Les Crabes dos au mur

Par DDK | Il ya 10 minutes | 21 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa recevront, aujourd’hui, au stade de l’Unité maghrébine, la formation du MC Alger pour le compte de la mise à jour de la treizième journée de la Ligue 1 Mobilis.

Les camarades de Bouledieb doivent bien négocier ce match s’ils veulent chasser le doute qui commence déjà à prendre place dans la maison MOB et réapprendre à gagner après une multitude de mauvais résultats et des défaites sévères qui ont fait très mal au public. Ce dernier est descendu en force à la reprise des entraînements pour interpeller les joueurs, le staff technique, ainsi que les dirigeants sur l’obligation du résultat lors des prochains matchs et de remettre le club sur rails avant qu’il ne soit trop tard car d’après eux, et au rythme où vont les choses, le MOB va droit au mur. Concernant l’effectif, tous les joueurs seront à la disposition de l’entraîneur Madoui excepté Dehar, suspendu, et Mouhli, blessé, alors que Camara qui était à Alger jeudi passé pour une IRM n’est pas concerné par le match d’aujourd’hui. Madoui compte opérer certains changements surtout en défense ou au milieu, en incorporant Naas comme arrière gauche si le médecin lui donne l’autorisation, Debari comme arrière droit, alors que la charnière centrale sera composée de Bouledieb et Mazari. Au milieu, il donnera la chance à Herida qui sera associé à Semahi et Ouali. En attaque, Touré, Kadri et Amokrane. Toual reprendra sûrement les bois après la mauvaise prestation de Bencherif contre le CRB. La direction du MOB qui s’est réunie avec le staff technique et les joueurs, a mis tout le monde devant ses responsabilités tout en affichant sa disponibilité à réunir les meilleures conditions possibles pour réaliser les bons résultats. Les dirigeants ont adressé un message clair aux joueurs en leur avouant que le MOB est l’un des rares clubs à payer régulièrement ses joueurs et c’est leur droit de demander des comptes à tout moment, un avis que les camarades de Toual ont bien assimilé en s’engageant à renouer avec les victoires dès aujourd’hui. Signalons que la commission d’arbitrage de la FAF a désigné Bessiri pour officier le match d’aujourd’hui et il sera assisté d’Araf et Ayad, alors que Kebaili sera le quatrième arbitre.

Camara premier libéré

Lors de la réunion du mercredi dernier entre la direction du MOB et le staff technique, chapeautée par le coach Madoui, il a été décidé officiellement et en commun accord de libérer le joueur Camara pour insuffisance de rendement. Les dirigeants ont décidé d’organiser un stage bloqué lors de la trêve hivernale d’une dizaine de jours en Tunisie, une manière de charger les batteries pour la phase retour qui s’annonce d’ores et déjà difficile pour les Crabes. Concernant le recrutement, il a été décidé de laisser le soin à Madoui de lister les joueurs susceptibles de négocier avec eux pour un éventuel renfort, sans pour autant citer les noms.

Z. H