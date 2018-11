«Les 3 points resteront à Béjaïa»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

Accosté lors d’une séance d’entraînement au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, le milieu de terrain du MOB, Billel Ouali, parle dans cet entretien de l’importance du match d’aujourd’hui contre le MCA.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont les raisons de ce passage à vide qui a trop duré ?

Billel Ouali : Je pense que c’est un problème psychique car lors de nos derniers matchs perdus, on se procurait des occasions nettes sans les concrétiser pour encaisser après. Un scenario qui nous est arrivé plusieurs fois. Avec la bonne préparation lors de cette semaine et les conseils du coach, on fera de notre mieux pour stopper ce passage à vide qui passe par une victoire samedi (aujourd’hui ndlr) devant le MCA. On n’a plus droit à l’erreur et on doit remettre le club sur rails, surtout lors des deux prochains matchs face au MCA et à l’ESS car récolter 6 points repositionnerait le MOB à la première moitié du classement général. Donc, je peux avancer qu’on a plus le droit à l’erreur et on doit conjuguer tous nos efforts pour sortir le club de la crise.

Comment abordez-vous le match face au MCA ?

On jouera pour la gagne et rien d’autre. Notre public attend beaucoup de nous et on doit être à la hauteur de la confiance placée en nous. Le match ne sera pas facile pour les deux équipes, mais on a des atouts à faire valoir, surtout avec le soutien du public qui viendra sûrement en force. Le plus important est que les trois points resteront à Béjaïa.

Propos recueillis pas Z. H.