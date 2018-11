Brahimi et Farès forfaits

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

Les Verts se sont envolés hier après-midi à destination de Lomé, en prévision de la rencontre qui les opposera, demain à 17h00, au Togo pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2019. La sélection nationale sera amoindrie par l’absence de deux joueurs, à savoir le milieu offensif Yacine Brahimi et le défenseur Mohamed Fares. Blessés, les deux joueurs ont déclaré forfait pour le rendez-vous de ce dimanche, a indiqué hier la FAF sur sa page Facbook. «La délégation algérienne qui s’envole cet après-midi à 14h00 (hier ndlr) pour Lomé sera amoindrie par l’absence de Brahimi, libéré pour blessure, ainsi que Mohamed Fares», indiquait le communiqué. Les défections de Brahimi et de Mohamed Fares s’ajoutent à celle de l’attaquant Hilal Soudani (Nottingham Forest/Angleterre) toujours blessé, alors que le défenseur central Rafik Halliche reste incertain. Pour parer à toute éventualité, Belmadi a appelé en renfort le défenseur de l’ES Sétif, Bedrane. Le gardien de but Rais M’bolhi, qui a repris la compétition en prenant part au dernier match de son club d’Al-Ittifaq à domicile face à Al-Nasr (1 - 2) en championnat saoudien, devrait tenir sa place demain face aux Éperviers. L’Algérie, qui reste sur une défaite concédée le 16 octobre dernier à Cotonou face au Bénin (1 - 0), partage le poste de leader avec le Bénin avec 7 points. Le Togo suit derrière avec 5 points, alors que la Gambie ferme la marche avec 2 points. Les Verts devront donc l’emporter à Lomé pour sceller définitivement leur qualification pour la phase finale au Cameroun, avant le rendez-vous de la dernière journée, prévue en mars 2019 à Blida face à la Gambie.

R. S.