Tizi Bouali le grand absent

Par DDK | Il ya 10 minutes | 16 lecture(s)

La JSK continue sa préparation pour le match retard de la 12ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis face au CSC qui se jouera, après-demain lundi après-midi, au stade du 1er novembre. Après avoir réussi l’essentiel face au NAHD mardi dernier, les Kabyles veulent faire du CSC leur prochaine victime. Tout en axant son travail sur la récupération, le coach Franck Dumas insiste sur la concentration. Il attend une autre belle réaction de ses poulains : «L’équipe a très bien réagi face au NAHD après la défaite concédé face à l’USMA. Cela nous permet de bien préparer le match du CSC», a-t-il déclaré lors du point de presse de mardi dernier. Côté effectif, deux joueurs kabyles rateront le match de lundi. L’attaquant Fiston devra renouveler son visa et le défenseur Tizi Bouali, expulsé à la fin du match face au NAHD, a été suspendus pour 2 matchs fermes et un avec sursis. En son absence, le défenseur Souyad est pressenti pour faire sa première apparition cette saison. Le coach kabyle utilisera toutes ses cartes gagnantes pour battre le CSC et coller aux basques de l’USMA, officiellement champion d’hiver après sa victoire face au CSC (2-1), avant-hier soir, au stade de Bologhine. L’USMA avec 33 points compte désormais sept points d’avance sur la JSK (2e avec 26 points).

Lyes Chetti ménagé hier

L’arrière gauche de la JSK, Lyes Chetti, ne s’est pas entraîné hier matin avec ses coéquipiers. Le staff technique kabyle a décidé de le ménager pour lui permettre de récupérer, sachant que le joueur s’était entraîné seul, mercredi, alors que ses coéquipiers ont bénéficié de repos. Chetti devait cependant travailler, hier après-midi, avec le préparateur physique Rodolphe. Auteur d’une excellente prestation face au NAHD, Chetti promet de tout faire pour aider son équipe à gagner face au CSC. L’équipe kabyle effectuera sa dernière séance d’entraînement demain matin. A l’issue de celle-ci, le coach kabyle annoncera la liste des joueurs concernés par le match de lundi. Le regroupement est programmé comme d’habitude à l’hôtel Ittourar. Les dirigeants kabyles feront de leur mieux pour que les joueurs soient totalement concentrés pour vaincre le CSC, avant d’affronter le CABBA pour le compte de la dernière journée de cette phase aller.

M. L.