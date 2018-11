Bouira s’offre Amizour

Par DDK | Il ya 38 minutes | 73 lecture(s)

Ce qui a caractérisé la 9e journée du championnat dans le groupe Centre-Est de l’inter-régions est la défaite du leader du groupe, l’OM Ruisseau, qui a laissé des plumes en déplacement devant l’IRB Berhoum.

Ce dernier l’avait donc remporté sur le score de deux buts à un. Ce qui relancerait la course à la première place de fort belle manière. Cela dit, même le premier poursuivant immédiat, soit le SA Sétif, a trébuché en déplacement devant le NRB Teleghma qui l’a emporté sur le score de trois buts à un. Le 3e au classement, l’US Souf, a contraint les gars de l’IRB Ain Lahdjar au partage des points en terminant la rencontre à égalité de points. Du coup, avec la défaite du chef de fil, trois équipes sont à ses trousses et qui ne sont qu’à trois points de retard. Il s’agit justement du SA Sétif, l’US Souf et le NRB Teleghma qui ont chacun 18 points, soit à trois points de retard de l’OMR. Une différence de buts qui est favorable à l’US Souf qui est le véritable 2e avec 18 points et une différence de +7 contre +3 pour les deux autres clubs.

La JS Azazga tombe à Hydra

Concernant les clubs kabyles qui sont au nombre de trois, le MB Bouira est le plus grand bénéficiaire de cette 9e journée en remportant le derby de la Kabylie face à l’US Oued Amizour. Malgré le fait que les locaux ont joué à huis-clos imposé au club local, n’en demeure pas moins que les Bouiris ont réussi à prendre les trois points sur le score de deux buts à zéro, enfonçant d’avantage les Rouge et Noir de l’USOA. Du coup, le MBB monte à la 6e place avec 14 points, alors que l’USOA partage la 15e place avec le Hydra AC. Ce dernier a remporté son match à domicile face à l’autre club de Kabylie, la JS Azazga en l’occurrence, qui tombe après quatre matchs sans défaites. Les Amizourois sont avec 6 points dans leur compteur comme le HAC, mais ce dernier possède une différence de but en sa défaveur, avec un -9 contre -6 pour Amizour. Ce dernier devra se ressaisir avant que cela ne soit trop tard. Quant à la JSA, cette équipe recule à la 9e place et pourra même perdre une autre place et prendre la 10e place en cas où le MB Hassi Messaoud qui a 9 points viendrait à gagner son match programmé pour hier samedi face au 14e, l’USM Sétif, chez ce dernier.

Rahib. M

Les résultats

IRB Ain Lahdjar 0 - US Souf 0

NRB Teleghma 3 - SA Sétif 1

IRB Berhoum 2 - OMR Annasser 1

Hydra AC 3 - JS Azazga 1

DRB Baraki 4 - FCB El Arch 0

MB Bouira 2 - USO Amizour 0

ASB Ghedir 0 - ASCO Zouai 0

USM Sétif - MBH Messaoud (Joué hier)