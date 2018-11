L’ES Azeffoun tombe à Boumerdès

Par DDK | Il ya 37 minutes | 68 lecture(s)

Le leader du championnat de la Régionale 1 a chuté devant son co-leader, la JS Boumerdès, avant-hier vendredi, en s’inclinant sur le score de deux buts à un. L’ES Azeffoun est tombée pour la première fois de la saison après six matchs joués, en attendant le match de retard prévu après-demain, mardi, à Azeffoun. Une défaite qui ne va pas freiner les Marins dans leur détermination de jouer l’accession en inter-régions cette saison. Ce n’est que partie remise, car il suffit d’une victoire mardi pour les voir reprendre leur place en haut de la pyramide. La bonne opération de la journée est à mettre à l’actif des Ciel et Blanc de l’USM Draâ Ben Khedda qui se sont imposés sur le score net et sans bavure de deux buts à zéro devant leurs homologues du CA Kouba. Une victoire qui propulse les capés de Mourad Bey sur le podium, avec 10 points et à trois longueurs du deuxième, l’ES Azeffoun, et à six points du leader la JS Boumerdès, mais avec un match en moins qu’ils joueront mardi prochain.

L’USMDB Khedda sur le podium

La course pour l’accession sera très serrée entre la JS Boumerdès et l’ES Azeffoun et même avec l’USM Draâ Ben Khedda et la JS Akbou. Les trois représentants de la Kabylie dans cette division, la JS Tichy, la JS Akbou et le CRB Tizi Ouzou, ont laissé des plumes en s’inclinant sur le score de 1 à 0 pour le premier face à l’IR Birmandreis et sur le résultat de deux buts à un pour le second et le troisième devant respectivement le CRB Bordj El Kiffan et l’ESM Boudouaou. Pour le reste des rencontres jouées vendredi, l’USM Cheraga s’est imposée devant le WA Rouiba 2 à 1, alors que les matchs entre l’EC Oued Smar - JS Bordj Ménaïel et JS Tixéraine - OC Beaulieu étaient prévus pour hier après-midi. Le WB Saoula est exempt de cette septième journée de la Régionale 1.

Massi Boufatis

Les résultats

JS Boumerdès 2 - ES Azeffoun 1

CRBB Kiffan 2 - JS Akbou 1

USMDB Khedda 2 - CA Kouba 0

USM Cheraga 2 - WA Rouiba 1

ESM Boudouaou 2 - CRBT Ouzou 1

IR Birmandreis 1 - JS Tichy 0

ECO Smar - JSB Ménaïel (joué hier)

JS Tixéraine - OC Beaulieu (joué hier)

Exempt: WB Saoula