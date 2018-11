FC Tamelaht - OS El Kseur, partie arrêtée à la 84’

Par DDK | Il ya 37 minutes | 73 lecture(s)

La rencontre qui a opposé, avant-hier, le nouveau promu, FC Tamelaht, à l’Olympique d’El Kseur comptant pour la septième journée du championnat Régionale 2, n’est pas allée à son terme. Alors que la rencontre se déroulait le plus normalement du monde et que le score était vierge entre les deux antagonistes, la partie a été arrêtée à la 84’ suite à une agression dont a été victime l’arbitre de la rencontre par un joueur de l’équipe locale. Le referee a préféré mettre fin aux débats avant de quitter l’arène. Tout a dégénéré suite à un penalty accordé par l’homme en noir en faveur des visiteurs, et ce après le fauchage de Bachir Baour dans la surface de réparation, alors que les joueurs locaux ont prétendu qu’il n’y avait pas penalty, dit-on. Cette journée est également marquée par le derby de la Vallée de la Soummam, qui a opposé le ES Timezit au RC Seddouk et qui a tenu toutes ses promesses en matière d’engagement entre les deux équipes avec au final un nul (1 - 1). L’US Soummam a réalisé la bonne opération du jour en allant à Tizi Rached battre le club local par 2 buts à 0. Grâce à ce succès, le troisième de la saison, l’équipe de l’entraîneur Mourad Adrar, se hisse à la seconde place en compagnie de l’ES Timezrit avec 12 points chacun. Dans le même temps, la seconde équipe de Béjaïa, l’USMB, s’est imposée difficilement à domicile au stade Benallouache devant le MC Bouira par 2 buts à un (2 - 1). Une précieuse victoire qui a permis à la formation du quartier de Remla de Béjaïa de monter à la quatrième place.

Samy. H